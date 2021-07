COVID19 Updates Today News: कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी की दूसरी लहर में देश (INDIA) में 97 दिनों के बाद सक्रिय मामलों की संख्या 5 लाख से कम हो गई है और आज शनिवार को COVID19 के 44,111 नए मामले आए हैं और पिछले 24 घंटे में 738 मौतें हुईं हैं. भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के सक्रिय मरीजों की कुल संख्‍या 4,95,533 हो गई है, जबकि मृतकों का आंकड़ा चार लाख के पार होकर 4,01,050 हो गया है. Also Read - Monsoon Session 2021: संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से आरंभ होगा 13 अगस्त तक चलेगा, कुल 19 बैठकें होंगी

भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की ताजा स्थिति: 3 जुलाई 2021

कुल मामले (Total cases): 3,05,02,362

कुल ठीक हुए (Total recoveries): 2,96,05,779

सक्रिय मामले ( Active cases): 4,95,533

कुल मौतें (Death toll): 4,01,050

कुल वैक्‍सीनेशन (Total Vaccination): 34,46,11,291

India reports 44,111 new #COVID19 cases, 57,477 recoveries, and 738 deaths in the last 24 hours, as per the Union Health Ministry.

