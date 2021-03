India, COVID-19, Coronavirus, News: देश में कोरोना वायरस (CoronaVirus) संक्रमण की दूसरी लहर में लगातार भारी उछाल देखने को मिल रहा है. भारत में आज बुधवार को 47 हजार से ज्‍यादा COVID-19 के केस दर्ज किए गए हैं और 24 घंटे में 275 मौतें हुईं हैं. केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय के मुताबिक, आज COVID-19 के 47,262 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 23,907 लोग संक्रमण की बीमारी से ठीक हुए हैं. वहीं, देश में कुल 5,08,41,286 लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई गई है. Also Read - महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे दोबारा हुए कोरोना संक्रमित, ट्वीट कर लोगों से की अपील

बता दें कि एक दिन पहले मंगलवार को भारत में कोरोना वायरस के 40,715 नए मामले सामने आए थे, जिससे देश भर में संक्रमित लोगों की संख्या 1.16 करोड़ हो गई थी और वायरस से अभी तक 1,60,166 लोगों की मौत हो चुकी थी. Also Read - Holi 2021 During Corona Period: कोरोना काल में खेलने जा रहे हैं होली? तो इन बातों का रखें खास ख्याल

केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय के द्वारा सुबह 8 बजे अपडेट जानकारी के मुताबिक, भारत में पिछले 24 घंटे में COVID19 के 47,262 नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,17,34,058 हो गई है और 275 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 1,60,441 हो गई है. देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 3,68,457 है और डिस्चार्ज हुए मामलों की कुल संख्या 1,12,05,160 है. देश में कुल 5,08,41,286 लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई गई है. Also Read - कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इन फिल्मों की रिलीज पर रोक, नए डेट का होगा ऐलान

देश में कोरोना वायरस महामारी की ताजा स्थिति, आंकड़ों पर एक नजर

कुल केस ( Total cases) : 1,17,34,058

कुल ठीक हुए ( Total recoveries) : 1,12,05,160

कुल सक्रिय (Active cases) : 3,68,457

कुल मौतें (Death toll) : 1,60,441

कुल वैक्‍सीनेशन ( Total vaccination): 5,08,41,286

India reports 47,262 new #COVID19 cases, 23,907 recoveries, and 275 deaths in the last 24 hours, as per the Union Health Ministry

Total cases: 1,17,34,058

Total recoveries: 1,12,05,160

Active cases: 3,68,457

Death toll: 1,60,441

Total vaccination: 5,08,41,286 pic.twitter.com/cMkdxVscu8

— ANI (@ANI) March 24, 2021