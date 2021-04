Karnataka, BS Yediyurappa, Bengaluru, COVID-19, News: कर्नाटक के सीएम (Karnataka CM) बीएस येदियुरप्पा (BS Yediyurappa) को बेंगलुरु (Bengaluru) के रमैया मेमोरियल अस्पताल (Ramaiah Memorial Hospital) में भर्ती कराया गया है, क्योंकि उन्हें पिछले 2 दिनों से बुखार था. दो दिन पहले सीएम येदुयुरप्‍पा COVID19 के टेस्‍ट में निगेटिव निकले थे. अब उनका फिर से परीक्षण किया जाएगा. Also Read - COVID19: मंत्रालय में कई कर्मचारी पॉजिटिव निकले, केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह सेल्‍फ आइसोलेट हुए

Karnataka CM BS Yediyurappa admitted to Ramaiah Memorial Hospital in Bengaluru as he had a fever for the last 2 days. He was tested for #COVID19 two days back and was found to be negative for the disease. He will be tested again.

(File photo)

