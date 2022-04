Covishield , Covaxin, Vaccine: कोरोना संक्रमण रोधी वैक्‍सीन निर्माता कंपनियों ने आज शनिवार को बड़ा कदम उठाते हुए प्राइवेट अस्‍पतालों के लिए टीकों के कीमतों में बड़ी कमी की घोषणा की है. सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (Serum Institute of India) ने कोविशील्ड वैक्सीन (Covishield vaccine) की कीमत 600 रुपए से रिवाइज करके 225 रुपए प्रति डोज करने का फैसला किया है, वहीं, भारत बायोटेक (Bharat Biotech) ने निजी अस्‍पतालों के लिए कोवाक्‍स‍िन (Covaxin) की कीमत 1200 रुपए ये कम करके 225 रुपए कर दी है.Also Read - कोरोना: पांच राज्यों को चेतावनी, केरल से दिल्ली तक हो सकते हैं हालात खराब, कल से जरूर लगवाएं बूस्टर डोज, जानिए शर्तें

सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने कहा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने निजी अस्पतालों के लिए कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत 600 रुपये से रिवाइज करके 225 रुपए प्रति खुराक करने का फैसला किया है.

Serum Institute of India has decided to revise the price of Covishield vaccine for private hospitals from Rs.600 to Rs 225 per dose, says Adar Poonawalla, CEO, Serum Institute of India pic.twitter.com/VD3w9tuhzb

