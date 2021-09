Covishield Vaccine: भारत सरकार ने कहा कि ब्रिटेन ने ‘कोविशील्ड’ को मान्यता नहीं देकर भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया है. सरकार ने कहा कि अगर इसका समाधान नहीं निकाला जाता तो जवाबी कार्रवाई की जाएगी. विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, ‘Covishield’ को मान्यता नहीं देना भेदभावपूर्ण नीति है और ब्रिटेन की यात्रा करने वाले हमारे नागरिकों को प्रभावित करती है. उन्होंने कहा कि यह भारत के ‘पारस्परिक उपाय करने के अधिकार’ के भीतर आता है.Also Read - Coronavirus cases In India: 30 हजार से कम हुए कोरोना संक्रमण के दैनिक मामले, 1 दिन में 252 लोगों की हुई मौत

The non-recogition of Covishield is a discriminating policy & impacts our citizens travelling to the UK. The EAM has raised the issue strongly with the new UK foreign secretary. I am told that certain assurances have been given that this issue will be resolved: Foreign Secy pic.twitter.com/tJCXxuvYtH

— ANI (@ANI) September 21, 2021