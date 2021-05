COVISHIELD vaccine first and second doses gap extended to 12 -16 weeks: देश में कोरोना महामारी की भयावह स्थिति के बीच भारत सरकार ने एक अहम फैसला लिया है. अब देश में कोरोना के खिलाफ लगाई जाने वाली COVISHIELD वैक्सीन के दो डोज में 12 से 16 सप्ताह का अंतराल रखा जाएगा. पहले यह अंतराल 6-8 सप्ताह रखा गया था. हालांकि सरकार ने देश में मंजूर कोरोना की दूसरी वैक्सीन COVAXIN के दूसरे डोज में अंतराल को लेकर कोई बदलाव नहीं किया है. Also Read - योगी सरकार ने बदला फैसला: UP में अब कोई भी ले सकता है Corona Vaccine, आधार कार्ड जरूरी नहीं

सरकार ने आज कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस बारे में कोविड वर्किंग ग्रुप के सुझावों को स्वीकार कर लिया है. इस ग्रुप ने COVISHIELD वैक्सीन के पहले और दूसरे डोज के बीच 12 से 16 सप्ताह का गैप रखने का सुझाव दिया था.

The Union Ministry of Health and Family Welfare has also accepted this recommendation of the COVID Working Group for extension of the gap between the first and second doses of COVISHIELD vaccine to 12 -16 weeks: Government of India

