COVID19 Vaccine Covishield Shipped: देश में कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से शुरू होगा. इस बीच इस अभियान के लिए तैयारियां जोरों पर है. इसके लिए गंतव्य स्थल तक टीकों को पहुंचाना सबसे बड़ी चुनौती है. इस बीच आज तड़के पुणे के सीरम इंस्टीट्यू ऑफ इंडिया से कोविशील्ड टीकों की पहली खेप रवाना हो गई. टीकों से भरे तीन ट्रक रवाना हुए. Also Read - कोरोना की वैक्सीन पर उठे सवाल तो स्वास्थ्य मंत्री ने संभाला मोर्चा, शशि थरूर और अखिलेश यादव को दिया यह जवाब

टीकों को ले जाने के काम से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि तापमान नियंत्रित तीन ट्रक इन टीकों को लेकर तड़के पांच बजे से कुछ समय पहले पुणे हवाई अड्डे जाने के लिए ‘सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया’ से रवाना हुए. पुणे हवाईअड्डे से इन टीकों को हवाई मार्ग के जरिए भारत के अन्य हिस्सों में पहुंचाया जाएगा. Also Read - Vaccine Updates: AIIMS निदेशक बोले- Bharat Biotech की 'कोवैक्सीन' का बैकअप के रूप में हो सकता है इस्तेमाल

Serum Institute of India’s COVID19 vaccine ‘Covishield’ will be shipped to different locations in the country from Pune airport, ahead of January 16 vaccine rollout Also Read - सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा- देश में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए हम पूरी तरह तैयार

