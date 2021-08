Covishield Vaccine Update: देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर धीरे-धीरे कम हो रहा है. भारत में फिलहाल तीन कोरोना रोधी वैक्सीन 18 साल की उम्र से ऊपर के लोगों को दी जा रही है. उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही कुछ और वैक्सीन आ जाएगी, जिससे कोरोना के खिलाफ लड़ाई और तेज होगी. भारत में फिलहाल कोविशील्ड, कोवैक्सिन और रूसी स्पुतनिक V का इस्तेमाल किया जा रहा है. कुछ और वैक्सीन परीक्षण के अलग-अलग स्टेज में हैं. तीनों वैक्सीन के पहली और दूसरी डोज के बीच का अंतर अलग-अलग है. इनमें सबसे ज्यादा गैप COVISHIELD के दो डोज के बीच है.Also Read - शिक्षकों के लिए शुरू होगा 'विशेष वैक्सीनेशन' अभियान, केंद्रीय मंत्री ने कहा- स्कूल में सुरक्षा ज़रूरी

फिलहाल 84 दिनों के अंतराल पर कोविशील्ड की दो डोज दी जाती है. पहले इसका गैप कम था, लेकिन सरकार ने इसे बढ़ा दिया था. एक बार फिर इस बात के संकेत मिले हैं कि कोविशील्ड के दो डोज के बीच के अंतराल को घटाया जा सकता है.

Reduction in the gap between two doses of COVISHIELD is being considered and it will be further discussed in NTAGI (National Technical Advisory Group on Immunisation in India): Government Sources#COVID19

