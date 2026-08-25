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जिस सुपरबग पर एंटीबायोटिक तक हो गई बेअसर, गाय के पेट में मिला उसका इलाज

गाय के पेट में मौजूद सूक्ष्मजीवों से मिला यह एंजाइम सुपरबग की उस सुरक्षा परत को कमजोर करने में मदद कर सकता है, जिसकी वजह से कई एंटीबायोटिक दवाओं का असर कम हो जाता है. हालांकि, अभी यह शुरुआती रिसर्च है और इंसानों में इसके इस्तेमाल से पहले कई परीक्षण जरूरी हैं.

Written by: Ikramuddin
Published: August 25, 2026, 11:29 PM IST
जिस सुपरबग पर एंटीबायोटिक तक हो गई बेअसर, गाय के पेट में मिला उसका इलाज
तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है. (Photo/AI)

बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (IISc) के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी खोज की है, जो खतरनाक और दवाओं से आसानी से खत्म नहीं होने वाले बैक्टीरिया से लड़ने में मदद कर सकती है. खास बात यह है कि इस खोज में गाय के पेट में मौजूद सूक्ष्मजीवों की मदद ली गई है. वैज्ञानिकों ने गाय के पेट के पहले हिस्से यानी रूमेन में मौजूद सूक्ष्मजीवों का अध्ययन किया. इसी दौरान उन्हें एक खास एंजाइम मिला, जो ऐसे बैक्टीरिया की सुरक्षा परत को तोड़ सकता है, जिस पर कई एंटीबायोटिक दवाओं का असर कम हो जाता है.

बैक्टीरिया के लिए एक सुरक्षा कवच जैसा काम

इस रिसर्च में Acinetobacter baumannii नाम के बैक्टीरिया पर खास ध्यान दिया गया. ये एक खतरनाक बैक्टीरिया है, जो अस्पतालों में गंभीर संक्रमण फैला सकता है. इससे फेफड़े, खून, घाव और पेशाब की नली में संक्रमण हो सकता है. कई एंटीबायोटिक दवाओं के खिलाफ इसके मजबूत होने की वजह से इसे सुपरबग भी कहा जाता है. इस बैक्टीरिया को खत्म करना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि यह अपने चारों तरफ एक चिपचिपी परत बना लेता है. इसे बायोफिल्म कहा जाता है. आसान भाषा में कहें तो यह बैक्टीरिया के लिए एक सुरक्षा कवच जैसा काम करता है. इस परत के अंदर छिपे बैक्टीरिया पर एंटीबायोटिक दवाओं का असर कम हो सकता है. IISc के वैज्ञानिकों ने इसी सुरक्षा कवच को कमजोर करने का तरीका खोजा है. गाय के रूमेन में मौजूद सूक्ष्मजीवों के जीन की जांच के दौरान उन्हें एक ऐसा एंजाइम मिला, जो बैक्टीरिया की इस सुरक्षा परत को तोड़ सकता है. इस एंजाइम का नाम CRhAB रखा गया है.

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कैसे मिली कामयाबी

लैब में किए गए परीक्षण में CRhAB ने Acinetobacter baumannii को बायोफिल्म बनाने से रोकने में मदद की. जो बायोफिल्म पहले से बन चुका था, उस पर भी इस एंजाइम का असर देखा गया. इससे बैक्टीरिया की सुरक्षा परत कमजोर हो गई. इस खोज की सबसे खास बात यह है कि यह एंजाइम सीधे बैक्टीरिया को मारने के बजाय पहले उसकी सुरक्षा को कमजोर करता है. सुरक्षा परत टूटने के बाद एंटीबायोटिक दवाओं के लिए बैक्टीरिया तक पहुंचना आसान हो सकता है. इससे मौजूदा दवाओं का असर बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है.

खतरनाक संक्रमण का कारण

वैज्ञानिकों को यह भी पता चला कि CRhAB का असर Klebsiella pneumoniae नाम के एक और खतरनाक बैक्टीरिया पर भी हो सकता है. यह बैक्टीरिया भी अस्पतालों में गंभीर संक्रमण का कारण बनता है. Acinetobacter baumannii और Klebsiella pneumoniae दोनों ऐसे बैक्टीरिया हैं, जिनसे इलाज के दौरान काफी परेशानी होती है. IISc की टीम ने इस एंजाइम की मदद से एक खास मेडिकल गॉज यानी घाव पर लगाने वाली पट्टी भी तैयार की. चूहों पर किए गए परीक्षण में इस पट्टी के इस्तेमाल से घाव में बैक्टीरिया का जमाव कम हुआ और घाव भरने में सुधार देखा गया.

फिलहाल मरीजों पर इस्तेमाल नहीं

अब वैज्ञानिक इस तकनीक पर आगे काम कर रहे हैं. उनका मकसद ऐसी मेडिकल ड्रेसिंग तैयार करना है, जिनका इस्तेमाल डायबिटिक फुट जैसे संक्रमणों में किया जा सके. इसके अलावा वैज्ञानिक यह भी देख रहे हैं कि क्या भविष्य में इस एंजाइम को इनहेलर या नेबुलाइजर के जरिए फेफड़ों के संक्रमण तक पहुंचाया जा सकता है. हालांकि, अभी इसे इंसानों के इलाज की तैयार दवा नहीं माना जा सकता. CRhAB का इस्तेमाल फिलहाल मरीजों के इलाज में नहीं हो रहा है. इंसानों में इसके इस्तेमाल से पहले इसकी सुरक्षा और असर को साबित करने के लिए आगे कई रिसर्च और क्लिनिकल ट्रायल करने होंगे.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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