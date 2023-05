माकपा ने नए संसद भवन के उद्घाटन को किया बायकॉट, पार्टी महासचिव बोले- 'राष्ट्रपति को दरकिनार करना Unacceptable'

New Parliament Building: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन करने पर कई विपक्षी दल इसका बहिष्कार कर रहे हैं. कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (AAP) और तृणमूल कांग्रेस (TMC) द्वारा उद्घाटन समारोह बहिष्कार करने के बाद अब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI(M) ने 28 मई को होने वाले नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह को बहिष्कार करने की घोषणा की है. सीपीआई (एम) के राज्यसभा सांसद डॉ जॉन ब्रिटास ने इस खबर की पुष्टि की है.

Communist Party of India (Marxist) will boycott the inauguration ceremony of the new Parliament building on 28th May, confirms party’s Rajya Sabha MP Dr John Brittas to ANI pic.twitter.com/ri6IcPxsZT — ANI (@ANI) May 23, 2023