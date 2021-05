Kerala CM Oath Ceremony News: सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता पिनराई विजयन (CPIM leader Pinarayi Vijayan) ने आज गुरुवार को दूसरी बार केरल के मुख्यमंत्री (Kerala New CM) पद की शपथ ली. राजधानी तिरुवनंतपुरम स्थित सेंट्रल स्टेडियम में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सीएम पद की शपथ दिलाई. कोरोना वायरस संक्रमण को ध्यान में रखते हुए अधिकतम 500 लोगों को कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति दी गई थी. Also Read - PM मोदी 10 राज्‍यों के डीएम से बोले- कोरोना ने आपके काम को पहले से कई अधिक चुनौतीपूर्ण बना दिया है

खास बात है कि विजयन राज्य के ऐसे पहले सीएम बन गए हैं जो पांच साल के कार्यकाल के बाद दोबारा मुख्यमंत्री चुने गए. इससे पहले सीपीआई के सीए मोहन राज्य लगातार दूसरी बार सीएम चुने गए थे, मगर उनका पिछला कार्यकाल पांच साल का नहीं था. Also Read - Work From Home से हो गए हैं Bore तो बोरियत दूर करने के लिए IRCTC का Work From Hotel का ऑफर

राज्य की कमान संभालने के बाद सीएम 21 सदस्यीय कैबिनेट का नेतृत्व करेंगे जिसमें, सीपीआईएम (CPIM), सीपीआई (CPM), केसी(एम), जेडीएस (JDS), एनसीपी (NCP), डीकेसी (DKC) और आईएनएल (INL) के सदस्य शामिल होंगे. आज विजयन की शपथ के साथ राज्यपाल ने एनसीपी के एके श्रीधरन, इंडिन नेशनल लीग (आईएनएल) के अहमद देवरकोविल, आर बिंदु और पीए मोहम्मद रियाज ने मंत्री पद की शपथ ली. रियाज सीएम पिनराई विजयन के दामाद हैं. Also Read - Covid-19: PM मोदी आज 10 राज्‍यों के डीएम करेंगे से ऑनलाइन मीटिंग, सीएम ममता बनर्जी भी होंगी शामिल

विजयन के 21 सदस्यीय कैबिनेट में माकपा (Communist Party of India (Marxist) के 12, भाकपा (Communist Party of India) के चार, केरल कांग्रेस (एम), राकांपा और जनता दल (एस) के एक-एक और दो अन्य सहयोगी दलों में से एक-एक शामिल हैं.

CPI(M) leader Pinarayi Vijayan took oath as the Chief Minister of Kerala today. He was administered the oath by Governor Arif Mohammad Khan. pic.twitter.com/RaPAyAT4Sl

— ANI (@ANI) May 20, 2021