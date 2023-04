देश के पहले गवर्नर जनरल सी. राजगोपालाचारी के परपोते सीआर केसवन बीजेपी में शामिल, कुछ दिन पहले छोड़ी थी कांग्रेस

चेन्नई: पूर्व कांग्रेस नेता और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल सी. राजगोपालाचारी के परपोते सीआर केसवन (CR Kesavan) भाजपा में शामिल हो गए. अमित शाह और जेपी नड्डा ने केसवन को मिठाई खिलाई और भारतीय जनता पार्टी में स्वागत किया. पिछले दो दिनों में दिग्गज कांग्रेसी नेता एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन किरण कुमार रेड्डी भी भाजपा में शामिल हो चुके हैं. सीआर केसवन ने इस साल फरवरी में कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था. वह तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट थे.

सीआर केसवन ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को संबोधित अपने इस्तीफे में कहा था कि वह पार्टी के लिए लंबे समय से काम कर रहे हैं लेकिन अब उन मूल्यों में कमी आई है, जो उन्हें पार्टी के लिए काम करने के लिए प्रेरित करते थे. पार्टी जो मौजूदा वक्त में दिख रही है, उसके साथ वह सहज महसूस नहीं कर रहे हैं. यही कारण है कि मैंने राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठनात्मक जिम्मेदारी को अस्वीकार कर दिया था और भारत जोड़ो यात्रा में भाग लेने से परहेज किया था.