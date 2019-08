छपरा: बिहार के सारण जिले के मढौरा थाना क्षेत्र में मंगलवार शाम अपराधियों द्वारा की गई गोलीबारी में दो पुलिसकर्मी शहीद हो गए, जबकि एक पुलिस जवान घायल हो गया. पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि छापेमारी करने गए विशेष जांच दल (एसआइटी) की टीम के वाहन पर अपराधियों ने मढ़ौरा बाजार पर अचानक हमला कर दिया और अंधाधुंध गोलबारी कर दी.

इस घटना में एक पुलिस निरीक्षक (सब इंसपेक्टर) सहित दो पुलिसकर्मी गोली लगने से घटनास्थल पर ही शहीद हो गए. इस घटना में एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया. मृतक सब इंसपेक्टर की पहचान मिथिलेश कुमार साह के रूप में की गई है.

Bihar: A police sub-inspector & a constable, part of a police team reportedly returning after conducting a raid, died when the team was fired upon near Marhaura market in Saran dist. One police personnel has been admitted to hospital. Police present at spot. More details awaited. pic.twitter.com/kypKceIszy

