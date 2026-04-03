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भारतीयों ने ईरान के लिए दान किया सोना-चांदी, जमीन, पैसे... लेकिन अब ईरान नहीं जा पाएगा करोड़ों रुपए का चंदा

दूतावास ने भारतीय दाताओं का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि फंड ट्रांसफर की समस्या पर काम चल रहा है. दवाएं खरीदकर मानवीय सहायता सुनिश्चित की जाएगी.

Published date india.com Published: April 3, 2026 8:36 AM IST
email india.com By Farha Fatima email india.com twitter india.com
लोगों ने दान किए करोड़ों रुपए
लोगों ने दान किए करोड़ों रुपए

ईरान युद्ध के बाद से भारत के अलग अलग राज्यों में लगातार ईरान के युद्ध प्रभावित नागरिकों के लिए करोड़ों रुपये के चंदा जुटाया गया. ईरानी दूतावास ने मार्च 2026 में इजराइल-अमेरिका संघर्ष के दौरान राहत सहायता के नाम पर दान मांगा था. देशभर में खासकर जम्मू-कश्मीर से नकद, सोना और गहनों के रूप में भारी भरकम राशि जमा हुई.

राजनयिक प्रक्रिया में अड़चन

ईरानी दूतावास ने 14 मार्च को मुख्य बैंक खाते से दान की अपील की, लेकिन भारतीय नियमों के तहत अलग SBI खाता खोलकर UPI और बैंक ट्रांसफर की व्यवस्था की. शुरू में नकद जमा की अनुमति दी गई, लेकिन बाद में इसे प्रतिबंधित कर दिया गया. दूतावास ने सोशल मीडिया पर भारतीय भाई-बहनों का आभार जताया और पारदर्शिता बनाए रखने का भरोसा दिलाया. लेकिन राजनयिक प्रक्रिया में अड़चन आ गई. जिसके चलते जुटाया गया पैसा अब सीधे तेहरान नहीं भेजा जा सकेगा.

सिर्फ आधिकारिक कामों के लिए बैंकिंग सुविधा

वियना कन्वेंशन के तहत विदेशी मिशनों को सिर्फ आधिकारिक कामों के लिए बैंकिंग सुविधा मिलती है. चंदा जुटाने के लिए MEA की अनुमति से अलग खाता जरूरी होता है, लेकिन फंड्स को विदेश भेजने के लिए RBI की सख्त जांच पड़ताल होती है. इसी वजह से दान की रकम सीधे ईरान नहीं पहुंच पाएगी.

सोने-चांदी के गहनों और आभूषणों को भी ईरान नहीं भेजा जा सकता. इन्हें स्थानीय बैंकों में जमा कर मॉनेटाइज करना पड़ेगा. डिप्लोमैटिक पाउच के जरिए भी इन वस्तुओं की अनुमति नहीं है. सूत्रों ने द प्रिंट को बताया कि नियमित राजनयिक चैनल से ट्रांसफर संभव नहीं है.

पूरे चंदे का इस्तेमाल ऐसे होगा

अब ईरानी दूतावास ने फैसला लिया है कि इस पूरे चंदे का इस्तेमाल भारत में ही दवाइयां खरीदने के लिए किया जाएगा. सूत्रों के अनुसार दूतावास को इस योजना के लिए अनुमति मिल चुकी है. ईरानी प्लेन को अमेरिकी हमले में क्षति पहुंचने के बाद अब नई उड़ान से दिल्ली से खरीदी गई दवाएं तेहरान भेजी जाएंगी. इससे युद्ध पीड़ितों को सीधा फायदा पहुंचेगा. दूतावास ने भारतीय दाताओं का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि फंड ट्रांसफर की समस्या पर काम चल रहा है. इस बीच स्थानीय स्तर पर दवाएं खरीदकर मानवीय सहायता सुनिश्चित की जाएगी. पहले 2023 के सीरिया भूकंप के समय सीरियाई दूतावास के चंदे की राशि भारतीय बैंकों में अटकी रही थी.

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Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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