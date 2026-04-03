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Crores Of Rupees In Donations Raised In India Will Not Be Able To Go To Iran

भारतीयों ने ईरान के लिए दान किया सोना-चांदी, जमीन, पैसे... लेकिन अब ईरान नहीं जा पाएगा करोड़ों रुपए का चंदा

दूतावास ने भारतीय दाताओं का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि फंड ट्रांसफर की समस्या पर काम चल रहा है. दवाएं खरीदकर मानवीय सहायता सुनिश्चित की जाएगी.

लोगों ने दान किए करोड़ों रुपए

ईरान युद्ध के बाद से भारत के अलग अलग राज्यों में लगातार ईरान के युद्ध प्रभावित नागरिकों के लिए करोड़ों रुपये के चंदा जुटाया गया. ईरानी दूतावास ने मार्च 2026 में इजराइल-अमेरिका संघर्ष के दौरान राहत सहायता के नाम पर दान मांगा था. देशभर में खासकर जम्मू-कश्मीर से नकद, सोना और गहनों के रूप में भारी भरकम राशि जमा हुई.

राजनयिक प्रक्रिया में अड़चन

ईरानी दूतावास ने 14 मार्च को मुख्य बैंक खाते से दान की अपील की, लेकिन भारतीय नियमों के तहत अलग SBI खाता खोलकर UPI और बैंक ट्रांसफर की व्यवस्था की. शुरू में नकद जमा की अनुमति दी गई, लेकिन बाद में इसे प्रतिबंधित कर दिया गया. दूतावास ने सोशल मीडिया पर भारतीय भाई-बहनों का आभार जताया और पारदर्शिता बनाए रखने का भरोसा दिलाया. लेकिन राजनयिक प्रक्रिया में अड़चन आ गई. जिसके चलते जुटाया गया पैसा अब सीधे तेहरान नहीं भेजा जा सकेगा.

सिर्फ आधिकारिक कामों के लिए बैंकिंग सुविधा

वियना कन्वेंशन के तहत विदेशी मिशनों को सिर्फ आधिकारिक कामों के लिए बैंकिंग सुविधा मिलती है. चंदा जुटाने के लिए MEA की अनुमति से अलग खाता जरूरी होता है, लेकिन फंड्स को विदेश भेजने के लिए RBI की सख्त जांच पड़ताल होती है. इसी वजह से दान की रकम सीधे ईरान नहीं पहुंच पाएगी.

सोने-चांदी के गहनों और आभूषणों को भी ईरान नहीं भेजा जा सकता. इन्हें स्थानीय बैंकों में जमा कर मॉनेटाइज करना पड़ेगा. डिप्लोमैटिक पाउच के जरिए भी इन वस्तुओं की अनुमति नहीं है. सूत्रों ने द प्रिंट को बताया कि नियमित राजनयिक चैनल से ट्रांसफर संभव नहीं है.

पूरे चंदे का इस्तेमाल ऐसे होगा

अब ईरानी दूतावास ने फैसला लिया है कि इस पूरे चंदे का इस्तेमाल भारत में ही दवाइयां खरीदने के लिए किया जाएगा. सूत्रों के अनुसार दूतावास को इस योजना के लिए अनुमति मिल चुकी है. ईरानी प्लेन को अमेरिकी हमले में क्षति पहुंचने के बाद अब नई उड़ान से दिल्ली से खरीदी गई दवाएं तेहरान भेजी जाएंगी. इससे युद्ध पीड़ितों को सीधा फायदा पहुंचेगा. दूतावास ने भारतीय दाताओं का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि फंड ट्रांसफर की समस्या पर काम चल रहा है. इस बीच स्थानीय स्तर पर दवाएं खरीदकर मानवीय सहायता सुनिश्चित की जाएगी. पहले 2023 के सीरिया भूकंप के समय सीरियाई दूतावास के चंदे की राशि भारतीय बैंकों में अटकी रही थी.

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