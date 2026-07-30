स्टूडेंट्स पर पेलेट गन के इस्तेमाल को लेकर CRPF चीफ का आया बयान- बताया कौन लेगा कार्रवाइयों की जिम्मेदारी

दिल्ली पुलिस राज्य सरकार के अधीन नहीं, बल्कि केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के नियंत्रण में काम करती है. दिल्ली पुलिस सीधे गृह मंत्रालय के नियंत्रण में काम करती है और पुलिस आयुक्त गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करते हैं.

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CRPF चीफ ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह (image X)

दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए सीजेपी के विरोध प्रदर्शन में 20 मार्च को संसद चलो मार्च के दौरान स्टूडेंट्स पर पेलेट गन इस्तेमाल की चर्चा है. CRPF की रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) ने पेलेट गन का इस्तेमाल किया था, जिसकी आलोचना हुई. पेलेट गन चलाने की इजाजत पर सवाल हैं. इस बीच CRPF के चीफ ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह का बयान सामने आया है. CRPF के महानिदेशक ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि उन्होंने अपने जवानों को बिना डरे ड्यूटी करने की सलाह दी. ndtv.com की खबर के मुताबिक, उन्होंने कहा कि ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान सही मंशा से लिए गए फैसलों और कार्रवाइयों की पूरी जिम्मेदारी वे खुद लेंगे. यह बयान दिल्ली में परीक्षा पेपर लीक के विरोध में RAF द्वारा पेलेट गन इस्तेमाल की विवाद के कुछ दिनों बाद दिया गया. ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा, “CRPF के डायरेक्टर जनरल के रूप में मैं आपको आश्वासन देता हूं कि चाहे ऑपरेशनल बटालियन हो या लॉ एंड ऑर्डर यूनिट, ड्यूटी के सही निर्वहन में आपके द्वारा लिए गए किसी भी फैसले या की गई कार्रवाई की जिम्मेदारी मैं लेता हूं.” उन्होंने आगे कहा, “बिना डर के ड्यूटी करते रहें. जहां भी जिम्मेदारी लेनी हो, मैं DG के रूप में लूंगा.”

DG ने ANI को बताया था कि RAF की कार्रवाई पर “प्रोफेशनल पोस्ट-इवेंट असेसमेंट” होगा, जो CRPF का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) है. यह असेसमेंट यह देखेगा कि पेलेट गन का इस्तेमाल किन परिस्थितियों में हुआ और प्रोटोकॉल का पालन हुआ या नहीं.

भारत की सबसे बड़ी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स

CRPF भारत की सबसे बड़ी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है जिसकी पूरे देश में मौजूदगी है. यह राज्य पुलिस के साथ मिलकर काम करती है, रॉयट कंट्रोल, क्राउड मैनेजमेंट और विविध परिस्थितियों में तुरंत अनुकूलन के लिए जानी जाती है. CRPF की विश्वसनीयता के कारण राज्य प्रशासन और आम जनता दोनों इसे व्यापक रूप से स्वीकार करते हैं. DG सिंह का यह बयान जवानों का मनोबल बढ़ाने और उन्हें बिना दबाव के ड्यूटी करने का भरोसा दिलाने वाला है, खासकर जब फोर्स विवादास्पद स्थितियों में तैनात होती है.

सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक

दिल्ली में छात्रों के आंदोलन, कथित पुलिस कार्रवाई और देश में पेपर लीक के मुद्दे को लेकर बुधवार को लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर लगाए गए आरोपों के बाद घमासान तेज हो गया. विपक्षी दलों के नेताओं ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को लेकर गृह मंत्रालय को कटघरे में खड़ा किया और सरकार से जवाब देने की मांग की. शिवसेना (यूबीटी) के सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि पूरे मामले को शब्दों के जरिए भटकाने की कोशिश की जा रही है. यदि छात्रों पर पुलिस की ओर से बल प्रयोग हुआ है, तो यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि आदेश किसने दिया.