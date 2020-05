नई दिल्लीः केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के एक वरिष्ठ अधिकारी के निजी कर्मी और एक बस चालक के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद यहां बल के मुख्यालय को सील कर दिया गया है. सीआरपीएफ की पांच मंजिला इमारत लोधी रोड पर सीजीओ कॉम्प्लेक्स में स्थित है. अधिकारियों ने रविवार को बताया कि मुख्यालय में विशेष महानिदेशक (एसडीजी) पद पर काम कर रहे अधिकारी का निजी सचिव संक्रमित पाया गया है. Also Read - Coronavirus In Delhi Update: दिल्ली के दो इलाके हुए डी-कंटेन, जारी रहेगा लॉकडाउन, अभी भी 94 कंटेनमेंट जोन

उन्होंने बताया कि साथ ही मुख्यालय में काम कर रहे कर्मचारियों को लाने-ले जाने वाला एक बस चालक भी संक्रमित पाया गया है. बल के प्रवक्ता ने बताया, ‘‘सीआरपीएफ मुख्यालय में तैनात एक चालक कोविड-19 से संक्रमित पाया गया है. मुख्यालय को संक्रमण मुक्त करने के लिए बंद कर दिया गया है.’’ उन्होंने बताया कि मुख्यालय में अधिकारियों के प्रवेश पर रविवार से रोक लगा दी गई है. Also Read - Coronavirus: त्रिपुरा में बीएसएफ के 12 और जवानों में कोरोना का संक्रमण, अब तक 54 जवान कोविड-19 पॉजिटिव

