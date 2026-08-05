CRPF कैंप में खूनी खेल, जवान ने सर्विस राइफल से 2 साथियों पर की फायरिंग, फिर खुद को भी मारी गोली

असम के नगांव स्थित CRPF कैंप में एक जवान ने कथित तौर पर सर्विस राइफल से अपने 3 साथियों पर गोली चला दी, जिनमें से 2 की मौके पर ही मौत हो गई और एक घायल है.

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असम के नगांव स्थित CRPF कैंप में जवान ने साथियों पर कथित तौर पर फायरिंग की.

गोलीबारी में दो जवानों की मौत हुई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया.

घटना के बाद आरोपी जवान ने भी सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली.

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर घटना के कारणों का पता लगाने की प्रक्रिया तेज कर दी.

Assam CRPF Camp Firing: असम के नगांव जिले में स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के एक कैंप में मंगलवार (5 अगस्त) सुबह हुई गोलीबारी की घटना ने सुरक्षा बलों को झकझोर दिया. शुरुआती जानकारी के अनुसार एक सहायक उपनिरीक्षक (ASI) ने कथित तौर पर अपने ही साथियों पर सर्विस राइफल से गोलियां चला दीं. इस घटना में दो जवानों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया. इतना ही नहीं इसके बाद आरोपी जवान ने खुद को भी गोली मार ली. पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.

घटना नगांव जिले के कटीमारी इलाके में स्थित CRPF की 34वीं बटालियन परिसर में सुबह करीब साढ़े सात बजे हुई. बताया जा रहा है कि आरोपी ASI उस समय मेन गेट पर ड्यूटी पर तैनात था. इसी दौरान उसने गार्ड रूम से INSAS राइफल ली और अचानक अपने साथियों पर फायरिंग शुरू कर दी. गोलीबारी का निशाना बने कर्मियों में एक सब-इंस्पेक्टर, एक अन्य सहायक उपनिरीक्षक और एक हेड कांस्टेबल शामिल थे.

बता दें कि, हमले में दो जवानों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल जवान को पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया और बाद में बेहतर इलाज के लिए गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल रेफर किया गया. फायरिंग के बाद आरोपी ASI ने भी उसी राइफल से खुद को गोली मार ली. मौके पर मौजूद अन्य सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत पूरे इलाके को सुरक्षित किया और स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी दी. पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और सबूत जुटाए.

क्या है फायरिंग के पीछे की वजह?

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल इस घटना के पीछे की वजह साफ नहीं हो सकी है. शुरुआती जांच में किसी बाहरी हमले या सुरक्षा चूक के संकेत नहीं मिले हैं. जांच एजेंसियां आरोपी जवान के व्यक्तिगत, मानसिक और पेशेवर पहलुओं की भी पड़ताल कर रही हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया. अर्धसैनिक बलों में लगातार चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों, लंबी ड्यूटी और मानसिक दबाव जैसे मुद्दों पर समय-समय पर चर्चा होती रही है. हालांकि, इस मामले में किसी भी कारण की आधिकारिक पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी. इसलिए घटना को लेकर किसी भी तरह की अटकलों से बचना जरूरी है.

CRPF देश के सबसे बड़े अर्धसैनिक बलों में शामिल है और अलग-अलग राज्यों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ आतंकवाद और उग्रवाद विरोधी अभियानों में अहम भूमिका निभाता है. ऐसे में कैंप के अंदर हुई यह घटना कई सवाल खड़े करती है. जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा कि ये घटना किन परिस्थितियों में हुई और इसके पीछे वास्तविक कारण क्या थे.