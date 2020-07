Terrorists attack in Sopore: जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर में बुधवार को आतंकवादियों ने सुरक्षाकर्मियों के एक दल पर हमला कर दिया, जिसमें सीआरपीएफ के एक जवान और एक नागरिक की मौत हो गई. इस घटना में सीआरपीएफ के दो अन्य जवान घायल भी हो गए. रिपोर्ट के मुताबिक दो घायल जवानों की हालत भी नाजुक है. Also Read - सुरक्षाबलों ने 2 आतंकवादियों को उतारा मौत के घाट, तीन दिन पहले CRPF के जवान और बच्चे की इन्होंने की थी हत्या

अधिकारियों ने बताया कि सोपोर इलाके में आतंकवादियों ने सुरक्षा बल के एक नाका दल पर गोलियां चला दीं, जिसमें सीआरपीएफ के तीन जवान और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गए.

J&K: A Central Reserve Police Force (CRPF) jawan & a civilian lost their lives, & 3 CRPF personnel injured after terrorists fired upon a CRPF patrolling party in Sopore, today. According to CRPF, 2 of the injured CRPF jawans are critical. (visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/dLHapPsSJa

— ANI (@ANI) July 1, 2020