नई दिल्ली: सीआरपीएफ ने कोविड-19 से लड़ने के लिए अपने जवानों के एक दिन के वेतन से एकत्र की गई 33.81 करोड़ रुपए की राशि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में दी है.

अर्द्धसैनिक बल के एक प्रवक्ता ने कहा कि यह आम सहमति से लिया गया फैसला था और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) ‘‘देश के समक्ष कोरोना वायरस के चुनौतीपूर्ण समय में पूरी प्रतिबद्धता के साथ खड़ा है.’’

प्रवक्ता ने कहा, ”यह तय किया गया कि सीआरपीएफ के कर्मचारी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में एक दिन के वेतन का योगदान करेंगे. प्रयास किया गया कि तुरंत योगदान किया जाए और इसका खुलासा नहीं किया जाए. उन्होंने कहा, ‘‘सेवा और निष्ठा के अपने उद्देश्य के साथ सीआरपीएफ हमेशा तत्पर है.’’

It’s a unanimous decision and a sincere effort by our personnel. The effort was to make the immediate contribution with the noble intent to keep it unrevealed. The CRPF remains steadfast towards its motto of service and loyalty: Central Reserve Police Force https://t.co/7zvYAT5jgw

