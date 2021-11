केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) ने कार्रवाई के दौरान या अन्य कारणों से ड्यूटी पर जान गंवाने वाले अपने कर्मियों के परिवारों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि बढ़ा दी है. अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि नए नियमों के अनुसार, लड़ाई के दौरान जान गंवाने वाले कर्मियों के परिवारों को 35 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी. उन्हें अबतक 21.5 लाख रुपये दिए जा रहे थे.Also Read - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री Mamata Banerjee, की यह मांग

उन्होंने बताया कि सेवा में रहने के दौरान दुर्घटना, खुदकुशी या बीमारी की वजह से जिन कर्मियों की जान जाएगी, उनके परिवारों को अब 25 लाख रुपये दिए जाएंगे, जो अब तक दिये जा रहे 16.5 लाख रुपये से अधिक है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस बाबत सितंबर में अर्धसैनिक बल के संचालन मंडल की वार्षिक बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया. Also Read - Cryptocurrency: बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी पर भारत में लगेगा प्रतिबंध, खुद की डिजिटल करेंसी की तैयारी में RBI

CRPF has revised risk fund for personnel killed during action from Rs 21.5 lakhs to 35 lakhs. In other cases, the risk fund revised to Rs 25 lakhs. Financial assistance for marriage of daughter or sister of deceased Force personnel increased to Rs 1 lakh: Senior CRPF official

— ANI (@ANI) November 24, 2021