Amit Shah West Bengal visit News: केंद्रीय गृह मंत्री व BJP नेता अमित शाह के पश्‍च‍िम बंगाल (Amit Shah’s visit West Bengal) के दौरे के मद्देनजर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) पूरी सतर्कता बरत रही है, ताकि बीजेपी अध्‍यक्ष जेपी नड्डा के काफिले की सुरक्षा में हुई चूक फिर से न हो ताकि किसी तरह के हमले को रोका जा सके. सीआरपीएफ ने इस सिलसिले में West Bengal Police को एक पत्र लिखकर सुरक्षा में सहयोग मांगा है. Also Read - BJP's Strategy For West Bengal: अमित शाह के नेतृत्व में बंगाल फतह की तैयारी में भाजपा, ये नेता बने 'टीम शाह' का हिस्सा

दरअसल, बीते दिनों पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के कथित कार्यकर्ताओं ने नड्डा के काफिले पर उस समय हमला किया था जब वह भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करने डायमंड हार्बर जा रहे थे. इसमें बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय सहित पार्टी के कई नेता घायल हो गए थे. खासबात ये हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी डायमंड हार्बर निर्वाचन क्षेत्र का ही प्रतिनिधित्व करते हैं. Also Read - WB Assembly Election 2021: TMC नेताओं का बड़ा खुलासा, आखिर क्यों शुभेंदु अधिकारी ने दिया इस्तीफा

बता दें कि सीआरपीएफ (CRPF) पर वीवीआईपी की सुरक्षा की जिम्‍मेदारी है. केंद्रीय सुरक्षा बल ने पश्‍च‍िम बंगाल पुलिस से कहा कि स्‍थानीय पुलिस सुरक्षा के इंतजाम करे ताकि ऐसे प्रदर्शनकारियों को रोका जा सके. बता दें बीजेपी के सीनियर नेता अमित शाह 19-20 नवंबर को पश्चिम बंगाल के दौरे (West Bengal visit ) पर जा रहे हैं. Also Read - AIMIM Chief असदुद्दीन ओवैसी का ममता बनर्जी पर पलटवार, बोले- मुस्लिम वोटर आपकी जागीर नहीं

