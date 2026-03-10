  • Hindi
147 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया था कच्चा तेल! बिना युद्ध के ही गर्म हो गया था बाजार, जानिए 2008 में क्यों उछली थीं कीमतें

आज क्रूड ऑयल की कीमतें फिर 120 डॉलर के करीब पहुंचने लगी हैं. इस बढ़ोतरी से 2008 का वो दौर याद आ रहा है जब बिना किसी युद्ध के ही तेल 147 डॉलर प्रति बैरल तर पहुंच गया था. चलिए आपको बताते हैं इसके पीछे की वजह. 

Published: March 10, 2026 10:00 PM IST
Crude Oil Price Hike History: दुनिया भर में एक बार फिर कच्चे तेल की कीमतों को लेकर चिंता बढ़ गई है. हाल के दिनों में तेल की कीमतें 120 डॉलर प्रति बैरल के आसपास पहुंच गई हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि एक समय ऐसा भी था जब बिना किसी युद्ध के क्रूड ऑयल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर 147 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थीं. ये साल 2008 की बात है. चलिए आपको इसके पीछे की वजह बताते हैं.

दिलचस्प बात ये है कि उस समय तेल की कीमतों में इतनी तेज बढ़ोतरी किसी बड़े युद्ध या भू-राजनीतिक टकराव की वजह से नहीं हुई थी. इसके पीछे कई आर्थिक और बाजार से जुड़े कारण थे, जिन्होंने मिलकर तेल की कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया था. तेल की कीमतों में तेजी की शुरुआत 2000 के दशक की शुरुआत में ही हो गई थी. 2003 में कच्चा तेल लगभग 30 डॉलर प्रति बैरल के आसपास था, लेकिन अगले कुछ सालों में ये तेजी से बढ़ने लगा और 2008 की शुरुआत तक इसकी कीमत 100 डॉलर से भी ऊपर पहुंच गई.

कीमत बढ़ने का बड़ा कारण

इस तेजी का सबसे बड़ा कारण दुनिया भर में ऊर्जा की मांग का तेजी से बढ़ना था. खासकर एशिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में औद्योगिक गतिविधियां तेज हो रही थीं, जिससे तेल की खपत बढ़ गई थी. उस समय भारत और चीन जैसे उभरते हुए देशों में इंडस्ट्रीलाइजेशन तेजी से हो रहा था. फैक्ट्रियों की संख्या बढ़ रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहे थे और परिवहन क्षेत्र भी तेजी से विस्तार कर रहा था. इन सभी कारणों से तेल की खपत में भारी बढ़ोतरी हुई. जब मांग इतनी तेजी से बढ़ी, तो सीधा असर कीमतों पर पड़ने लगा.

दूसरी तरफ, तेल का उत्पादन मांग के मुकाबले उतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रहा था. कई देशों में उत्पादन क्षमता सीमित थी और नई परियोजनाओं को शुरू होने में समय लग रहा था. मांग और सप्लाई के बीच पैदा हुए इस अंतर ने बाजार में तेल की कमी का माहौल बना दिया, जिससे कीमतें लगातार ऊपर चढ़ती गईं.

डॉलर की कमजोरी का भी असर

तेल का व्यापार अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर में होता है. उस समय अमेरिकी डॉलर की कीमत कमजोर हो रही थी. जब डॉलर कमजोर होता है, तो दूसरे देशों की करेंसी के मुकाबले तेल सस्ता दिखने लगता है. इससे कई देशों और निवेशकों ने ज्यादा मात्रा में तेल खरीदना शुरू कर दिया, जिससे कीमतों में और तेजी आ गई.

सट्टेबाजी ने बढ़ाई कीमतों की रफ्तार

तेल की कीमतों में तेजी को बढ़ाने में फाइनेंशियल मार्केट की भी बड़ी भूमिका रही. उस समय ऑयल फ्यूचर्स मार्केट में बड़े पैमाने पर निवेश होने लगा था. हेज फंड और बड़े संस्थागत निवेशकों ने कमोडिटी मार्केट में भारी पैसा लगाया. इससे बाजार में सट्टेबाजी बढ़ी और कीमतों में उतार-चढ़ाव और तेज हो गया.

आज फिर क्यों हो रही है चर्चा?

आज जब मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है और तेल की कीमतें फिर से तेजी दिखा रही हैं, तो लोग 2008 के उस रिकॉर्ड स्तर को याद करने लगे हैं. एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ग्लोबर सप्लाई में रुकावट आई या मांग तेजी से बढ़ी, तो तेल की कीमतें फिर से बड़े स्तर तक पहुंच सकती हैं.

