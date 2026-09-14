बढ़ रहे क्रूड ऑयल के दाम, क्यों भारत संकट से दूर, क्या 2 आर्थिक रक्षा कवच करेंगे मदद?

Crude Oil: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आया है और ब्रेंट क्रूड 107-108 डॉलर प्रति बैरल के स्तर तक पहुंच गया है

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सोमवार को ब्रेंट क्रूड नवंबर डिलीवरी के लिए 107.82 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया. (photo credit, IANS)

मजबूत है भारत की आर्थिक स्थिति

देश में महंगाई नियंत्रित स्तर पर है

विदेशी मुद्रा भंडार 785.7 अरब डॉलर

Crude Oil: अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल सोमवार 14 सितंबर को 107 डॉलर प्रति डॉलर पहुंच गई है. इसका कारण पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव को बताया जा रहा है. हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा स्थिति भारत के लिए चिंता का विषय जरूर है, लेकिन इसे व्यापक आर्थिक संकट नहीं कहा जा सकता.

नियंत्रित महंगाई और विदेशी मुद्रा भंडार की ताकत

आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक, बाजार विशेषज्ञों ने सोमवार को कहा कि भारत की स्थिति इस समय अपेक्षाकृत मजबूत है. देश में महंगाई नियंत्रित स्तर पर है, चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में चालू खाता घाटा (सीएडी) जीडीपी का लगभग 0.8 प्रतिशत रहा है और विदेशी मुद्रा भंडार (फॉरेक्स रिजर्व) रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है.

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 785.7 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है, जो बाहरी झटकों से निपटने के लिए मजबूत सुरक्षा कवच प्रदान करता है

कब संकट गंभीर होगा ?

विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बनी रहती हैं. इसके अलावा पश्चिम एशिया से तेल आपूर्ति और समुद्री परिवहन में गंभीर व्यवधान आता है, तो भारत के सामने विकास और महंगाई के बीच संतुलन बनाना कठिन हो सकता है.

कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता

भारत अपनी कुल कच्चे तेल की जरूरत का लगभग 88.6 प्रतिशत आयात करता है, इसलिए ऊंची कीमतों का सीधा असर आयात बिल और अर्थव्यवस्था पर पड़ता है.

कितनी बढ़ सकती है महंगाई

आरबीआई के एक अध्ययन के अनुसार, कच्चे तेल की कीमत में 10 डॉलर प्रति बैरल की वृद्धि होने पर खुदरा महंगाई लगभग 49 आधार अंक तक बढ़ सकती है. दूसरी ओर यदि सरकार उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए उत्पाद शुल्क घटाती है या सब्सिडी बढ़ाती है, तो राजकोषीय घाटे पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है.