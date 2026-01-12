  • Hindi
दिल्ली में यमुना नदी में चलेगा लक्जरी क्रूज, रिवर टूरिज्म को बढ़ावा देने की तैयारी, जानिए कहां से कहां तक घूम सकते हैं पर्यटक

Yamuna cruise: क्रूज सर्विस को मूल रूप से नवंबर 2025 में लॉन्च करने की योजना थी. लेकिन, क्निकल काम और इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारियों में देरी के कारण लॉन्च की तारीख आगे बढ़ा दी गई.

Published: January 12, 2026 2:43 PM IST
(प्रतीकात्मक तस्वीर)

Delhi tourism: दिल्ली के निवासियों और यहां घूमने आने वाले लोगों को जल्द ही एक खास तोहफा मिलने वाला है. राजधानी में पर्यटकों को लुभाने के लिए यमुना नदी में इलेक्ट्रिक क्रूज बोट चलाने की तैयारी है. इस बोट की कीमत 20 करोड़ रुपये बताई जा रही है. यह क्रूज यमुना नदी के 6 से 8 किलोमीटर के खास तौर पर बनाए गए हिस्से पर चलेगा.

कहां से कहां तक चलेगा यमुना में क्रूज

एबीपी की रिपोर्ट के मुताबिक, यमुना में चलने के लिए 20 करोड़ रुपये की लागत से बन रही एक क्रूज बोट अब लगभग 90 प्रतिशत पूरी हो चुकी है. ये बोट पूरी तरह से देश में ही बनाई गई है. यह बायो-सिस्टम पर आधारित है और एक इको-फ्रेंडली क्रूज है. यमुना में चलने वाली बोट एक इलेक्ट्रिक बोट होगी जिसकी अनुमानित लाइफ लगभग 20 साल होगी.

यमुना नदी के 6 से 8 किलोमीटर के खास हिस्से में पर्यटकों के लिए इस बोट को चलाने की तैयारी है. इस हिस्से में नदी के दूसरे हिस्सों की तुलना में पानी की क्वालिटी बेहतर है. यह क्रूज सोनिया विहार पुस्ता के पास वजीराबाद बैराज के करीब से शुरू होगा और इसका अंतिम बिंदु गतपुर शनि मंदिर के पास तय किया गया है.

रिपोर्ट के अनुसार, क्रूज बोट इंस्पिरेशन मरीन द्वारा नवी मुंबई के तलोजा में बनाई जा रही है. इसके निर्माण में लगभग छह महीने लगे. क्रूज सर्विस को मूल रूप से नवंबर 2025 में लॉन्च करने की योजना थी. लेकिन, क्निकल काम और इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारियों में देरी के कारण लॉन्च की तारीख आगे बढ़ा दी गई. इस प्रोजेक्ट को दिल्ली में रिवर टूरिज्म को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है.

दिल्ली को विकसित राजधानी बनाने की तैयारी

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार ने दिल्ली को आधुनिक, वैश्विक और विकसित राजधानी बनाने के संकल्प की दिशा में जलनिकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बड़ा और दूरगामी कदम उठाया है. इसके तहत दिल्ली के चार बड़े नालों- मुंडका हॉल्ट-सप्लीमेंट्री ड्रेन, एमबी रोड स्टॉर्म वॉटर ड्रेन, किराड़ी-रिठाला ट्रंक ड्रेन और रोहतक रोड (एनएच-10) स्थित स्टॉर्म वॉटर ड्रेन को ‘ड्रेनेज मास्टर प्लान’ के तहत अहम घटक के रूप में विकसित किया जा रहा है. दिल्ली सरकार ने इन बड़े ट्रंक ड्रेनों के निर्माण और विस्तार के कार्य की गति को तेज कर दिया है.

सीएम रेखा गुप्ता ने जानकारी दी कि 1970 के दशक में दिल्ली के सीवर सिस्टम व जलनिकासी को लेकर ‘ड्रेनेज मास्टर प्लान’ बनाया गया था. बढ़ती आबादी और तेज निर्माण गतिविधियों के बावजूद इस मास्टर प्लान में अपेक्षित बदलाव नहीं हो पाए, जिससे जलनिकासी की स्थिति लगातार गंभीर होती रही. मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने दिल्ली की भौगोलिक स्थिति, जलभराव व आबादी के दबाव को ध्यान में रखते हुए प्रभावी परिवर्तन किए हैं और उसी हिसाब से नालों आदि का निर्माण किया जा रहा है, ताकि भविष्य में देश की राजधानी को जलभराव व उससे जुड़ी समस्याओं का सामना न करना पड़े.

