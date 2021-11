Cryptocurrency bill, winter session, cryptocurrency, Parliament, नई दिल्ली: केंद्र सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में आरबीआई द्वारा जारी की जाने वाली आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के निर्माण की सुविधा के लिए क्रिप्टोकरेंसी पर विधेयक पेश (Cryptocurrency bill) करेगी. संसद के शीतकालीन सत्र के लिए 26 विधेयक सूचीबद्ध किए गए हैं, जिसमें तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने वाला और क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित विधेयक भी शामिल हैं.Also Read - गलवान वैली में चीनी सेना से झड़प के नायक कर्नल बी संतोष बाबू मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित

लोकसभा सचिवालय के बुलेटिन में यह जानकारी दी गई है. संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होगा और इसके 23 दिसंबर तक चलने की संभावना है.

Cryptocurrency bill among 26 new legislations on government’s agenda for winter session of Parliament

Read @ANI Story | https://t.co/kXBk25HBmf#cryptocurrency #Parliament pic.twitter.com/picc6cGLJm

— ANI Digital (@ani_digital) November 23, 2021