नई दिल्ली: इस बार का इंदिरा गांधी पुरस्कार सेंटर फॉर साइंस एंड एन्वायरमेंट (सीएसई) को मिला है. यह पुरस्कार शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है. सीएसई की तरफ से संस्थान की महानिदेशक सुनीता नारायणन ने यह पुरस्कार प्राप्त किया. उन्‍हें यह पुरस्‍कार पूर्व उप राष्‍ट्रपति हामिद अंसारी ने दिया. इस मौके पर पूर्व राष्‍ट्रपति प्रणब मुखर्जी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी मौजूद रहीं.

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार को यहां इंदिरा गांधी पुरस्कार देने के लिए आयोजित कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में बिगड़ती वायु गुणवत्ता पर चिंता जताई. इस मौके पर गांधी ने कहा कि इस समस्या का समाधान करने के लिए कांग्रेस सरकार ने दिल्ली में सीएनजी संचालित सार्वजनिक परिवहन की शुरुआत की थी.

@CSEINDIA DG @sunitanar received 2018 #IndiraGandhi Prize for Peace, Disarmament and Development for exceptional work on environment @indiaenvportal @UNEP from ex VP Hamid Ansari in presence of ex PM Manmohan Singh @INCIndia chief Sonia Gandhi ex President Pranab Mukerjee pic.twitter.com/EEgUU09o3h

