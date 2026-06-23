CUET UG 2026 Results: NTA ने जारी किए CUET UG के रिजल्ट, जानिए कैसे करें रिजल्ट चेक और डाउनलोड

CUET UG 2026 Results: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने मंगलवार (23 जून) को अपने ऑफिशियल पोर्टल cuet.nta.nic.in पर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट – अंडरग्रेजुएट (CUET UG) 2026 के नतीजे घोषित कर दिए हैं. एग्जाम कराने वाली संस्था ने 22 जून, 2026 को CUET की फाइनल आंसर की जारी की थी. कैंडिडेट्स को ध्यान देना चाहिए कि CUET UG 2026 का रिजल्ट NTA की वेबसाइट पर जारी की गई फाइनल आंसर की पर आधारित है.
कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET UG) 2026 में 11.64 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी, जिससे ये भारत की सबसे बड़ी स्नातक प्रवेश परीक्षाओं में से एक बन गई. इस परीक्षा के लिए कुल 15.68 लाख उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था, जिसके तहत 1,296 विषय संयोजनों में लगभग 67.56 लाख टेस्ट इंस्टेंस दर्ज किए गए.
कंप्यूटर आधारित ये परीक्षा 321 शहरों में 35 शिफ्टों में आयोजित की गई, जिनमें 13 अंतरराष्ट्रीय शहर भी शामिल थे. इनमें अबू धाबी, दोहा, काठमांडू, कुआलालंपुर, सिंगापुर, रियाद और वॉशिंगटन जैसे शहर शामिल हैं. उम्मीदवार अपना परिणाम देखने के लिए आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाएं. वहां ‘CUET UG Result 2026’ लिंक पर क्लिक करें और अपना आवेदन संख्या (Application Number) और पासवर्ड दर्ज कर लॉगिन करें. इसके बाद स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और प्रवेश एवं काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए इसे सुरक्षित रख सकते हैं.
लड़कियों की भागीदारी में इस साल काफी अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई. पिछले साल की तुलना में लड़कियों के रजिस्ट्रेशन में लगभग 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. एनटीए (NTA) के अनुसार, एग्जाम के लिए 7,74,607 महिला उम्मीदवारों, 7,94,257 पुरुष उम्मीदवारों और तीन थर्ड जेंडर उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया.
सब्जेक्ट की बात करें तो अंग्रेजी सबसे लोकप्रिय विषय रहा, जिसके लिए 12.64 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया. इसके बाद रसायन विज्ञान (Chemistry), जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट (General Aptitude Test), भौतिकी (Physics) और गणित (Mathematics) सबसे ज्यादा चुने जाने वाले सब्जेक्ट रहे.
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