'अवैध इमारतें होंगी सील, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा - सत्य निकेतन हादसे के बाद एक्शन मोड में दिल्ली सरकार

Satya Niketan Building Collapse Latest Update: हादसे के MCD के डिप्टी कमिश्नर समेत पांच अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया. साथ ही बिल्डिंग के मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है.

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सत्य निकेतन हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है. मलबे में अभी भी कइयों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है. (Photo: IANS)

Satya Niketan Building Collapse Update: सत्य निकेतन में हुए हादसे के बाद दिल्ली सरकार एक्शन मोड में आ गई है. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ कर दिया है कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा. हादसे के बाद बिल्डिंग के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है. वहीं MCD के डिप्टी कमिश्नर समेत पांच अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया. सीएम रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने ट्वीट कर बताया कि सत्य निकेतन की दुखद घटना के बाद MCD के डिप्टी कमिश्नर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है. इमारत के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है.

‘दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा’

उन्होंने आगे लिखा, ‘पूरी दिल्ली में उन इमारतों को तत्काल सील करने का आदेश दिया गया है, जिनमें बिना मंजूरी के पांचवीं मंजिल का निर्माण किया गया है. आसपास के पीजी और इमारतों की भी बारीकी से जांच की जा रही है. नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सीलिंग समेत सख्त कार्रवाई की जाएगी. रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है. जो भी दोषी या जिम्मेदार पाया जाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा. मालूम हो कि बिल्डिंग हादसे में 7 लोगों की मौत हो चुकी है. अभी भी मलबे में कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है. राहत और बचाव अभियान जारी है.

MCD Deputy Commissioner, Executive Engineer, Superintending Engineer, Assistant Engineer and Junior Engineer have been suspended with immediate effect following the tragic Satya Niketan incident. The building owner has been arrested. Immediate sealing of buildings with… — Rekha Gupta (@gupta_rekha) September 7, 2026

पहली बार DC स्तर के अधिकारियों पर कार्रवाई

सत्य निकेतन भवन ढहने और MCD के 5 अधिकारियों के सस्पेंड होने पर दिल्ली BJP अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि अगर अधिकारियों की नाक के नीचे अनधिकृत निर्माण होता है तो केवल जूनियर इंजीनियर (जेई) पर ही कार्रवाई नहीं होनी चाहिए. वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए. मेरी जानकारी में पहली बार DC स्तर तक इतनी महत्वपूर्ण कार्रवाई की गई है. अगर जांच में कोई अन्य अधिकारी भी मामले में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि सभी विधायकों की बैठक हुई. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी विधायकों से आह्वान किया है कि अगर 5 मंजिलों वाली अवैध इमारतें बनती हुई दिखाई देती हैं तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. हमें इस घटना की बहुत पीड़ा है.

‘खतरनाक इमारतों पर नजर रखें विधायक’

BJP विधायक हरीश खुराना ने कहा कि उनकी सरकार ने इस मामले का संज्ञान लिया है और पहली बार किसी डीसी को इस तरह निलंबित किया गया है. सिर्फ डीसी ही नहीं, बल्कि कुल पांच अधिकारियों को निलंबित किया गया है. विधायकों को निर्देश दिए गए हैं कि स्थानीय पार्षद आम आदमी पार्टी का हो या भाजपा का, वे अवैध गतिविधियों, खासकर इस तरह चल रहे पीजी या खतरनाक इमारतों पर नजर रखें और कार्रवाई के लिए तत्काल एमसीडी के साथ समन्वय करें.