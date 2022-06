भद्रवाह/जम्मू/श्रीनगर : जम्मू क्षेत्र की चिनाब घाटी के कुछ हिस्सों में रविवार को लगातार चौथे दिन कर्फ्यू, निषेधाज्ञा और कड़े प्रतिबंधों के बीच सांप्रदायिक तनाव भड़काने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया. वहीं श्रीनगर में एक संदिग्ध बैग में कचरा मिला है. विस्फोटक और बम की आशंका में ट्रैफिक रोक दिया गया था, और बम डिस्पोजल टीम को बुलाया गया था.Also Read - लश्कर- ए-तैयबा में शामिल हुए दो युवकों को किया अरेस्ट, पुलिस ने नेताओं और कश्मीरी अल्पसंख्यकों पर हमला रोका

अधिकारियों ने बताया, आरोपी आदिल गफूर गनई को रविवार तड़के डोडा जिले के कर्फ्यू वाले भद्रवाह कस्बे में चिनार मोहल्ला इलाके में स्थित उसके आवास पर पुलिस द्वारा छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया. Also Read - रांची में हिंसा के बाद कर्फ्यू , वाहनों में आगजनी, तोड़फोड़, पथराव, एसएसपी जख्मी, इंटरनेट सेवाएं बंद

जम्मू -कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के रावलपोरा में आज मिला लावारिस बैग मिला. इसके बाद इलाके में वाहनों की आवाजाही ठप कर दी गई. पुलिस, सुरक्षा बल और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचे. इसके बाद बैग की जांच की गई. रावलपोरा में मौके पर मौजूद पुलिस व सुरक्षा अधिकारी ने बताया,बैग में कोई विस्फोटक नहीं मिला. बम निरोधक दस्ते की टीम ने बैग को ब्लास्ट करने के लिए उसमें विस्फोटक डाला. बैग में था सिर्फ कचरा था. Also Read - जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू के बीच हुई पत्थरबाजी, हालात काबू में करने के लिए बुलाई गई सेना की टीम | Watch Video

Srinagar | The bag found contained no explosive. The Bomb Disposal Squad team infused explosives into the bag to blast it. The bag contained only garbage: Police and security officials present at the spot in Rawalpora

