गुवाहाटी: नागरिकता (संशोधन) विधेयक को लेकर व्यापक विरोध प्रदर्शन के बीच बिगड़ती कानून व्यवस्था को संभालने के लिए बुधवार को असम के गुवाहाटी में कर्फ्यू लगा दिया गया. नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी असम की सड़कों पर उतरे. प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प हुई और इससे राज्य में अराजकता की स्थिति पैदा हो गई.

असम के पुलिस महानिदेशक भास्कर ज्योति महंत ने बताया कि शाम छह बजकर 15 मिनट पर कर्फ्यू लगाया गया और यह गुरुवार की सुबह सात बजे तक प्रभावी रहेगा.

Assam: Security in Guwahati, following protest against #CitizenshipAmendmentBill2019 today. Curfew has been imposed in Guwahati since 6:15 pm today. pic.twitter.com/Xev7Z9bCVc — ANI (@ANI) December 11, 2019

नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी असम की सड़कों पर उतरे. प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प हुई और इससे राज्य में अराजकता की स्थिति पैदा हो गई.

Guwahati police commissioner Deepak Kumar: Curfew has been imposed in Guwahati (Assam) since 6:15 pm today. It will remain imposed until normalcy is restored here. #CitizenshipAmendmentBill pic.twitter.com/tmejjQOeKM — ANI (@ANI) December 11, 2019

हालांकि, किसी पार्टी या छात्र संगठन ने बंद का आह्वान नहीं किया है. प्रदर्शनकारियों में ज्यादातर छात्र शामिल हैं, जिनकी सुरक्षा बलों के साथ झड़प हुई. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया.

Assam: Bus torched by protesters, near Janta Bhawan in Dispur, against #CitizenshipAmendmentBill2019 pic.twitter.com/yUAkYPjWtk — ANI (@ANI) December 11, 2019

लोकसभा में सोमवार की रात इस विधेयक को पारित किया गया था, जबकि राज्यसभा में आज इस पर चर्चा की जा रही है.

नागरिकता संशोधन विधेयक में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए गैर मुस्लिम शरणार्थी – हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने का पात्र बनाने का प्रावधान है.