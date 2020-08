CWC Meet: कांग्रेस (Congress) में नेतृत्व परिवर्तन के मुद्दे पर चल रही चर्चा के बीच पार्टी की सर्वोच्च नीति निर्धारण इकाई कांग्रेस कार्य समिति (CWC) की बैठक में भी नोकझोंक देखने को मिला. सूत्रों ने बताया कि बैठक में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने पार्टी में नेतृत्व के मुद्दे पर सोनिया गांधी को पत्र लिखने वाले नेताओं पर निशाना साधा और आरोप लगाये कि यह सब BJP की सांठ-गांठ से हो रहा है. राहुल ने कहा कि जब पार्टी राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में विरोधी ताकतों से लड़ रही थी और सोनिया गांधी अस्वस्थ थीं तो उस समय ऐसा पत्र क्यों लिखा गया? इसे लेकर कांग्रेस में फूट उभरकर सामने आ गई और गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल ने नाराजगी जताई. Also Read - सोनिया ने कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ने की पेशकश की, राहुल के साथ इन नेताओं के नामों की हो रही चर्चा

राहुल के बयान पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल ने नाराजगी जताई. गुलाम नबी आजाद ने कहा कि गुलाम नबी आजाद ने कहा कि अगर आरोप सही साबित हुआ कि बीजेपी से सांठ-गांठ है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा.

Ghulam Nabi Azad, during CWC, says he will resign if Rahul Gandhi's "collusion with BJP" remark can be proven: Sources

