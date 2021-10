CWC Meeting LIVE: राजनीतिक चुनौतियांऔर संगठनात्मक कमजोरियां झेल रही देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी के लिए आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है. पार्टी के अंदर चल रही तनातनी और उठाए जा रहे सवालों के बीच कांग्रेस कार्यसमिति की शनिवार को महत्वपूर्ण बैठक आज सुबह से ही शुरू हो गई है, जिसकी अध्यक्षता पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी कर रही हैं. इस बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, भूपेश बघेल, पंजाब के सीएम और कांग्रेस नेता चरणजीत चन्नी, पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम सहित कई नेतागण मौजूद हैं. इस बैठक में वर्तमान राजनीतिक स्थिति, आगामी विधानसभा चुनाव और संगठनात्मक चुनावों पर चर्चा होने वाली है.Also Read - पहली प्रेस कांफ्रेंस में भावुक होकर रो पड़े पंजाब के नए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, क्या कहा-देखें VIDEO

आज सुबह शुरू हुई कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक दिल्ली में एआईसीसी कार्यालय में चल रही है. इस बैठक में संगठनात्मक चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किए जाने की पूरी संभावना है. जानकारी के मुताबिक यह बैठक पार्टी के असंतुष्ट खेमे की मांग पर बुलाई गई है. Also Read - पंजाब के पहले दलित सीएम बनेंगे Charanjit Singh Channi, दो डिप्टी सीएम भी लेंगे शपथ, ऐसा होगा शपथ ग्रहण समारोह, LIVE Updates

देखें लाइव वीडियो…. Also Read - Punjab News: कैप्टन अमरिंदर ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा, अब पंजाब की कमान किसे सौंपेगी कांग्रेस! फैसला थोड़ी देर में...

#WATCH Congress Working Committee (CWC) meeting to discuss the current political situation, upcoming Assembly polls, and organisational elections, underway at AICC office in Delhi pic.twitter.com/tL74bHpzzF

— ANI (@ANI) October 16, 2021