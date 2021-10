CWC Meeting: कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज अहम बैठक हुई जो तीन घंटे चली. आज की बैठक की शुरुआत में ही सोनिया गांधी ने पार्टी के असंतुष्ट नेताओं के समूह जी-23 को तगड़ा जवाब दिया . सोनिया गांधी ने अपने शुरुआती संबोधन में ही गरजते हुए कहा कि मैं ही हूं कांग्रेस की पूर्णकालिक अध्यक्ष. सोनिया ने अपने संबोधन में कहा, “यदि आप मुझे ऐसा कहने की अनुमति देते हैं तो मैं कहती हूं कि -हां,मैं ही कांग्रेस की फुल टाइम अध्यक्ष हूं और आपको ये बात मीडिया के जरिये करने की जरूरत नहीं है.” जो कहना हो सबके सामने स्पष्ट तौर पर कहें.Also Read - Congress Working Committee की आज हो रही अहम बैठक, अध्यक्ष पद का भी होगा बड़ा फैसला?

उनके इस बयान पर कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा, हमें सोनिया गांधी जी पर पूरा भरोसा है और कोई भी उनके नेतृत्व पर सवाल नहीं उठा रहा है.

सोनिया गांधी ने कहा कि उन्होंने खुले माहौल में बातचीत को हमेशा से सराहा है. उन्होंने कहा कि ईमानदारी से और स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए. लेकिन इस कमरे के बाहर क्या जाना चाहिए ये CWC का सामूहिक फैसला होना चाहिए.

Congress Working Committee meeting | I’ve always appreciated frankness. There is no need to speak to me through the media. So let us all have a free&honest discussion. But what should get communicated outside four walls of this room is collective decision of CWC: Sonia Gandhi

