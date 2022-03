CWC Meeting Updates: कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक जारी है. बैठक में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों (Assembly Elections) में करारी शिकस्त के कारणों पर चर्चा और आगे की रणनीति तय की जाएगी. बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) करेंगी. बता दें कि कांग्रेस कार्यसमिति, पार्टी की शीर्ष नीति निर्धारक इकाई है. बैठक से एक दिन पहले शनिवार को मीडिया के एक हिस्से में खबर आई थी कि गांधी परिवार पार्टी के पदों से इस्तीफे (Gandhi Family May Resign) की पेशकश कर सकता है, हालांकि कांग्रेस (Congress) ने आधिकारिक रूप से इस खबर का खंडन किया और इसे गलत एवं शरारतपूर्ण करार दिया था.Also Read - CWC की बैठक खत्म, पांच राज्यों में हुई शिकस्त के 'कारणों' के बजाय इन विषयों पर हुई चर्चा

गौरतलब है कि कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक ऐसे समय हो रही है जब कांग्रेस ने पंजाब में सत्ता गंवा दी और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भी उसे करारी हार का सामना करना पड़ा है. बता दें कि सोनिया गांधी पिछले कुछ समय से सक्रिय रूप से प्रचार नहीं कर रही हैं. प्रियंका गांधी वाड्रा के अलावा राहुल गांधी कांग्रेस के स्टार प्रचारक रहे हैं. साथ ही, भाई-बहन की जोड़ी पार्टी के महत्वपूर्ण फैसलों में भी प्रमुख भूमिका निभाती है. Also Read - 5 राज्‍यों में करारी हार के बाद कांग्रेस का मंथन शुरू, पार्टी के कई बड़े नेता 10 जनपथ पहुंचे

Congress Working Committee meeting begins. The meeting is being chaired by party's interim president Sonia Gandhi pic.twitter.com/czj37hmjKX

— ANI (@ANI) March 13, 2022