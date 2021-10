Congress Working Committee meet on October 16 in New Delhi नई दिल्ली: कांग्रेस (Congress) के ‘जी 23’ समूह के नेताओं की ओर से पार्टी के भीतर संवाद की मांग किए जाने और हाल के महीनों में कई नेताओं के पार्टी छोड़ने की पृष्ठभूमि में कांग्रेस कार्य समिति (Congress Working Committee) की बैठक आगामी 16 अक्टूबर को बुलाई गई है, जिसमें संगठनात्मक चुनावों, आगामी विधानसभा चुनावों और मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा की जाएगी. पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने शनिवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी. कांग्रेस कार्य समिति की बैठक इस मायने में भी अहम है कि पार्टी अध्यक्ष का चुनाव लंबे समय से लंबित है. माना जा रहा है कि सीडब्ल्यूसी की इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर किसी तारीख या रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जा सकता है.Also Read - कालेज के गेट से 17 साल की लड़की को किडनैप कर किया 'रेप', इलाज के दौरान मौत; पुलिस ने बताई अलग कहानी

सीडब्ल्यूसी की इस बैठक में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर भी चर्चा होगी. इन राज्यों में अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने हैं. कांग्रेस संगठन के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, "कांग्रेस कार्य समिति की बैठक 16 अक्टूबर को सुबह 10 बजे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यालय 24 अकबर रोड पर बुलाई गई है, ताकि मौजूदा राजनीतिक हालात, आगामी विधानसभा चुनावों और संगठनात्मक चुनावों पर चर्चा की जा सके."

Congress Working Committee (CWC) meeting to be held on October 16 in New Delhi to discuss current political situation, forthcoming Assembly polls, and organisational elections pic.twitter.com/T5oLOh1k6B

