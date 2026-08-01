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कॉमनवेल्थ गेम्स 2026: भारत की बेटियों का डबल धमाका, प्रीति और जैस्मिन के पंच ने जिताया गोल्ड

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत की महिला मुक्केबाज प्रीति पवार और जैस्मिन लंबोरिया ने सिर्फ 30 मिनट के अंतर में दो गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया. चलिए आपको बताते हैं मेडल टैली में भारत किस नंबर पर है.

Written by: Gargi Santosh
Published: August 1, 2026, 4:58 PM IST
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026: भारत की बेटियों का डबल धमाका, प्रीति और जैस्मिन के पंच ने जिताया गोल्ड
प्रीति पवार ने महिलाओं के 54 किलोग्राम भार वर्ग में जीत दर्ज की. (Photo from IANS)
  • प्रीति पवार ने 54 किग्रा वर्ग में गोल्ड मेडल जीता
  • जैस्मिन लंबोरिया ने 57 किग्रा वर्ग में भारत को दूसरा गोल्ड दिलाया
  • दोनों भारतीय मुक्केबाजों ने अपने-अपने फाइनल 5-0 के एकतरफा अंतर से जीते
  • सिर्फ 30 मिनट के अंदर भारत ने मुक्केबाजी में दो गोल्ड अपने नाम किए

CWG 2026: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में आज यानी शनिवार (1 अगस्त) का दिन भारतीय मुक्केबाजी के लिए बेहद खास रहा. सिर्फ 30 मिनट के अंदर भारत की दो महिला मुक्केबाजों ने गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन कर दिया. सबसे पहले प्रीति पवार ने महिलाओं के 54 किलोग्राम भार वर्ग में जीत दर्ज की और फिर जैस्मिन लंबोरिया ने 57 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड अपने नाम कर लिया. दोनों खिलाड़ियों ने फाइनल मुकाबलों में एकतरफा प्रदर्शन करते हुए 5-0 के अंतर से जीत हासिल की.

प्रीति पवार ने पूरे टूर्नामेंट में दिखाई दमदार बॉक्सिंग

पहले फाइनल मुकाबले में प्रीति पवार ने कनाडा की स्कार्लेट सवाना डेलगाडो को 5-0 से हराकर गोल्ड मेडल जीता. मुकाबले की शुरुआत से ही प्रीति स्कार्लेट पर पूरी तरह हावी नजर आईं. पहले और दूसरे राउंड में पांचों जजों ने उन्हें 10-10 अंक दिए. शुरुआती दो राउंड में बढ़त बनाने के बाद, तीसरे राउंड में उन्होंने रणनीति के साथ विरोधी खिलाड़ी को थकाया और लगातार सटीक पंच लगाते हुए सभी जजों से फिर पूरे अंक हासिल कर लिए. इससे पहले प्रीति ने राउंड ऑफ-16 में मलावी की डेबोरा म्टेंजे को रेफरी स्टॉप कॉन्टेस्ट (RSC) से हराया था. इसके बाद क्वार्टर फाइनल में नॉर्दन आयरलैंड की निकोल क्लाइड और सेमीफाइनल में जाम्बिया की कैथरीन म्वापे को 5-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी.

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जैस्मिन लंबोरिया ने भी भारत को दिलाया गोल्ड

प्रीति की जीत के कुछ ही मिनट बाद, जैस्मिन लंबोरिया ने महिलाओं के 57 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में नॉर्दर्न आयरलैंड की माइकेला वाल्श को 5-0 से हराकर भारत को दूसरा गोल्ड दिलाया. पहले राउंड में मुकाबला कांटे का रहा और जैस्मिन को 3-2 की बढ़त मिली. लेकिन दूसरे राउंड से उन्होंने पूरी तरह मुकाबले पर पकड़ बना ली. तीसरे राउंड में उन्होंने 4-1 से बढ़त बनाते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया. जैस्मिन ने इससे पहले क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड की एलीस ग्लिन को 4-1 और सेमीफाइनल में लिसोथो की रापेलैंग मासेलेला को 5-0 से हराकर फाइनल में जगह पक्की की थी.

CWG 2026 की मेडल टैली में भारत छठे स्थान पर

भारतीय महिला मुक्केबाजों के इस शानदार प्रदर्शन का असर मेडल टैली में भी देखने को मिला. दो नए गोल्ड जुड़ने के बाद, भारत के खाते में अब 25 पदक हो गए हैं. जिनमें 7 गोल्ड, 12 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं. इसके साथ ही भारत कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेडल टैली में छठे स्थान पर पहुंच गया है. अब आने वाले मुकाबलों में भी देश को खिलाड़ियों से बड़ी उम्मीदें हैं.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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