  • Hindi
  • India Hindi
  • Cyber Scam In The Name Of Gas Cylinder Booking Targeting Residents Phishing Messages And Fraudulent Apk Files

सिलेंडर बुकिंग के नाम पर स्कैम कर रहे हैं साइबर अपराधी, पुलिस ने बताया ठगे जाने से कैसे बचें

साइबर ठग लोगों की परेशानी का फायदा उठाकर फिशिंग लिंक्स रहे हैं. ठगों की कोशिश डराकर या आसानी से सिलेंडर मिलने का लालच देकर लोगों से APK फाइल डाउनलोड कराने की है.

Published date india.com Published: March 19, 2026 2:47 PM IST
email india.com By Shivendra Rai email india.com twitter india.com
(प्रतीकात्मक AI तस्वीर)
(प्रतीकात्मक AI तस्वीर)

Cylinder Booking Scam: ईरान युद्ध के कारण भारत में भी घरेलू गैस की किल्लत देखने को मिल रही है. लोग गैस बुकिंग के लिए परेशान हो रहे हैं. एक तरफ जहां जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वहीं शातिर साइबर ठगों ने इस आपदा में भी अपने लिए अवसर खोज लिया है. गैस बुकिंग के नाम पर ठग लोगों को फेक मैसेज भेज रहे हैं और कनेक्शन कटने का डर दिखाकर लिंक पर क्लिक करने को कह रहे हैं.

क्या है ठगों का नया पैंतरा?

साइबर ठग लोगों की परेशानी का फायदा उठाकर फिशिंग लिंक्स रहे हैं. ठगों की कोशिश डराकर या आसानी से सिलेंडर मिलने का लालच देकर लोगों से APK फाइल डाउनलोड कराने की है. लोगों को ठगने के लिए जालसाजों ने बड़ी गैस कंपनियों के नाम से मिलते-जुलते नामों वाली फर्जी वेबसाइटें भी बनाई हैं. ये ठग लोगों को SMS और WhatsApp के जरिए ये मैसेज भेज रहे हैं.

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने लोगों को ऐसे झांसे में न आने की सलाह दी है. पुलिस के अनुसार, गैस बुकिंग के नाम पर साइबर ठग लोगों के फोन में APK फाइल डाउनलोड करा रहे हैं. इसके बाद फोन का पूरा कंट्रोल ठगों के पास चला जाता है. ठगों के इस जाल में फंसे लोग अपनी पूरी जमां पूंजी गंवा सकते हैं.

APK फाइल्स क्यों हो सकती हैं खतरनाक?

APK फाइल्स को एंड्रायड पैकेज किट भी कहते हैं. ऐसा फाइल अगर किसी बाहरी स्त्रोत से डाउनलोड की जाए तो फोन के हैक होने का खतरा बढ़ जाता है. इसके माध्यम से ठग आपके फोन में मैलवेयर डाल सकते हैं और आपके फोन का कंट्रोल ले सकते हैं. हैकर आपके फोन के मैसेज पढ़ सकते हैं और आपका कैमरा या माइक्रोफोन आपकी जानकारी के बिना चालू कर सकते हैं.

द इकॉनमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने नागरिकों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने या अनजान फाइलें डाउनलोड करने से बचने की अपील की है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर पहले ही अलर्ट जारी किए जा चुके हैं. इस तरह के फ्राड के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए रिहायशी इलाकों में पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया है.

क्राइम ब्रांच के अनुसार, साइबर ठग कुछ इस तरह के मैसेज भेज रहे हैं.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

“आपका LPG KYC पेंडिंग है. स्टॉक सीमित है. अपडेट करने और ऑर्डर करने के लिए यहां क्लिक करें.”

“आपके LPG के लिए आधार लिंक पेंडिंग है. अपडेट करने के लिए अभी वेरिफाई करें. LPG कनेक्शन कटने से बचाएं. लिंक पर क्लिक करें.”

पुलिस ने बताया है कि ठगों ने bookLPGfast.com और lpg-booking.com जैसी फेक वेबसाइटें भी बनाई हैं.

About the Author

Shivendra Rai

Shivendra Rai

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.