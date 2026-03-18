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Cybercriminals Digitally Arrested A Retired Officer For 10 Days Defrauding Him Of Rupees 1 Crore

साइबर अपराधियों ने 10 दिन तक रखा डिजिटल अरेस्ट, रिटायर्ड अधिकारी से ठगे 1.05 करोड़, जानिए कैसे अंजाम दिया पूरा खेल

ठगों ने पीड़ित से उनकी बैंक डिटेल, निवेश और बचत की पूरी जानकारी हासिल कर ली. इसके बाद फंड वेरिफिकेशन के नाम पर अलग-अलग बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया गया.

डिजिटल अरेस्ट की कहानी

तकनीक ने हमें जितनी आसानियां दी है, उतनी ही परेशानियां भी बढ़ी हैं. डिजिटल स्कैम तेजी से बढ़ रहे हैं. मुंबई के दादर इलाके में एक बुजुर्ग नागरिक को 10 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट करके उससे 1.05 करोड़ रुपए की ठगी किए जाने का मामला सामने आया है. जानिए कैसे उस शख्स को झांसे में लिया, पूरी कहानी पढ़िए और खुद को किसी भी झांसे में आने से बचाए रहिए.

सेवानिवृत्त अधिकारी श्रेयष परलकर (71) से ठगों ने खुद को सरकारी एजेंसियों का अधिकारी बताकर सुनियोजित तरीके से मानसिक दबाव और डर का माहौल बनाकर इस ठगी को अंजाम दिया.

ऐसे शुरू हुई कहानी

पीड़ित के अनुसार, 4 मार्च को उन्हें एक अनजान नंबर से कॉल आया. कॉल करने वाले ने खुद को ट्राई के दिल्ली मुख्यालय का अधिकारी बताया. उसने दावा किया कि पीड़ित के आधार कार्ड का इस्तेमाल कर एक नया मोबाइल नंबर जारी किया गया है, जिसका इस्तेमाल अवैध मैसेज और उत्पीड़न के लिए किया जा रहा है.

फर्जी सीबीआई अधिकारियों के पास ट्रांसफर

इसके बाद कॉल को कथित तौर पर फर्जी सीबीआई अधिकारियों के पास ट्रांसफर कर दिया गया. अलग-अलग लोगों ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर पीड़ित को मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने और गिरफ्तारी की धमकी दी. ठगों ने भरोसा जीतने के लिए फर्जी कोर्ट ऑर्डर, अरेस्ट वारंट और सरकारी लेटरहेड तक व्हाट्सऐप पर भेजे.

जांच के दायरे में हैं

ठगों ने पीड़ित को यह कहकर डिजिटल अरेस्ट में रखा कि वह जांच के दायरे में हैं और कहीं बाहर संपर्क नहीं कर सकते. उन्हें एक मैसेजिंग ऐप डाउनलोड कराकर हर दो घंटे में ‘मैं सुरक्षित हूं’ जैसी रिपोर्ट भेजने को कहा जाता था. इस दौरान उन्हें बार-बार डराया गया और सहयोग न करने पर गिरफ्तारी की धमकी दी गई.

अलग-अलग बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करने के लिए मजबूर

ठगों ने पीड़ित से उनकी बैंक डिटेल, निवेश और बचत की पूरी जानकारी हासिल कर ली. इसके बाद फंड वेरिफिकेशन के नाम पर अलग-अलग बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया गया. 6 मार्च से 12 मार्च के बीच पीड़ित ने चार अलग-अलग ट्रांजेक्शन में कुल 1.05 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए.

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कैसे हुआ फर्जीवाड़े का खुलासा

15 मार्च को पीड़ित के बेटे ने उनका मोबाइल चेक किया, तब पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ. इसके बाद तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराई गई. फिलहाल पुलिस ने अज्ञात आरोपियों और संबंधित बैंक खाताधारकों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. (इनपुट एजेंसी से लिया गया है)