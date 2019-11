आंध्र प्रदेश: विशाखापट्टनम पुलिस हमेशा से अनुशासन के मामले में आगे रहती है. हाल ही में उन्होंने अपने टीम में एक नए सदस्य को जगह दी है जो उनकी मजबूती बन कर उनका साथ देगा. उन्होंने ‘CYBIRA’ (Cyber Security Interactive Robotic Agent) नामक एक रोबोट को अपनी साइबर टीम का नेतृत्व दिया है जो पुलिस को एक कुशल तरीके से शिकायतों के पंजीकरण और उसे हल करने में मदद करेगा. फिलहाल यह रोबोट महारानीपेटा पुलिस स्टेशन में तैनात है.

Andhra Pradesh: Vishakhapatnam Police has inducted robot ‘CYBIRA’ (a cyber security interactive robotic agent) which will help the police to register & dispose of complaints in an efficient manner. The robot is stationed at Maharanipeta Police Station. (19.11) pic.twitter.com/vqXymZRXXG — ANI (@ANI) November 19, 2019

‘CYBIRA’ रोबोट डिजाइन करने वाली कंपनी रोबो कपलर प्राइवेट लिमिटेड के सदस्य डीके इरावत ने इसकी खासियत बताते हुए कहा कि ये रोबोट पहले शिकायत लेता है और फिर स्वचालित रूप से इसे विभाग तक पहुंचाता है.

आनंद कुमार का कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने का था सपना, अब देंगे वहां लेक्चर

Dk Irravat, member of Robo Coupler Private Ltd, the company which designed the robot ‘CYBIRA’: The robot takes complaint&automatically it sends the complaint to head of the dept.If complaint doesn’t get solved then complainant is informed about it through an alarming system. 1/2 https://t.co/haPR1WDlVF pic.twitter.com/6YH4G5wrnx — ANI (@ANI) November 19, 2019

यदि तय समय सीमा में शिकायत हल नहीं होती है तो यह रोबोट एक अलार्म के जरिए शिकायतकर्ता को सूचित भी करने में सक्षम है. डीके इरावत ने यह भी बताया कि अगर कोई शिकायत का हल नहीं निकलेगा तो यह रोबोट इस शिकायत को उच्च प्राधिकरण और अन्य उच्च अधिकारियों को भेजेगा.

DK Irravat: The complaint will then be sent to higher authority & further to other higher authorities. In case the authorities fail to solve the problem then complaint will be sent to Chief Minister’s Office (CMO). 2/2 #AndhraPradesh https://t.co/MX1wLPqidY pic.twitter.com/4HbvBvpGDa — ANI (@ANI) November 19, 2019

यदि वहां भी इसका निवारण नहीं होता है तो ‘साईबीरा’ इस शिकायत को मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) तक पहुंचाएगा.

(इनपुट-एएनआई)