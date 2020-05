नई दिल्ली: कोरोना संकट के बीच बंगला की खाड़ी में उठे चक्रवात ने लोगों के में एक और दहशत को पैदा कर दिया है. सुपर साइक्लोन अम्फान अब पश्चिम बंगाल के तट के करीब पहुंच चुका है. मौसम विभाग ने जानकारी इस समय अम्फान तूफान लगभग 177 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है. Also Read - Cyclone Amphan: सदी का सबसे खतरनाक तूफान है अम्फान, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के इन जिलों में रेड अलर्ट

आईएमडी कोलकाता ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि लैंड फाल के बाद हो सकता है कि इसकी दिशा बदले और यह उत्तर पूर्व की तरफ जाएगा. उन्होंने कहा कि जब यह पश्चिम बंगाल के तट को क्रॉस करेगा तब इसकी रफ्तार 155 से 165 किमी रह सकती है. उन्होंने कहा कि जब यह तट के करीब होगा तब समुद्र में चार से पांच मीटर तक ऊंची लहरे उठ सकती हैं.

#SuperCycloneAmphan about 120 km east of Paradip (Odisha) at 10:30 am. To cross West Bengal-Bangladesh coasts between Digha (West Bengal) and Hatiya Islands (Bangladesh) close to Sunderbans. Landfall process to commence from the afternoon: India Meteorological Department (IMD) pic.twitter.com/MAwVsOVVuA

— ANI (@ANI) May 20, 2020