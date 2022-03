Cyclone Asani : इस साल के पहले चक्रवाती तूफान के खतरे को देखते हुए अंडमान और निकोबार (Andaman Nicobar) द्वीप समूह प्रशासन ने फोरशोर सेक्टर (Port Blair) और आसपास के द्वीपों के बीच की सेवाएं) में जहाज़ों की निर्धारित नौकायन को रद्द किया है और यात्रियों के लिए हेल्पलाइन नंबर (Helpline Number) जारी किया है. प्रशासन ने दो हेल्पलाइन नंबर 03192-245555/232714 और एक टोल फ्री नंबर 1-800-345-2714 जारी किया है. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सांसद कुलदीप राय ने उपराज्यपाल एडमिरल (रिटायर्ड) डी के जोशी से आपदा प्रबंधन तंत्र को हाई अलर्ट पर रखने की अपील की है. उन्होंने उपराज्यपाल जोशी से सभी स्कूलों और कॉलेजों में 21 मार्च को अवकाश घोषित करने का भी आग्रह किया है.Also Read - Cyclone Asani: बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहे चक्रवात से भारी बारिश की आशंका, MHA ने तैयारियों का लिया जायजा

Andaman and Nicobar Islands administration cancels scheduled sailing of vessels in Foreshore Sector (services between Port Blair and nearby Islands) and issues helpline number 03192-245555/232714 & toll-free number – 1-800-345-2714 for passengers, in view of #CycloneAsani pic.twitter.com/lBXatkpNYI

— ANI (@ANI) March 20, 2022