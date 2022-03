Cyclone Asani, Andaman and Nicobar, नई दिल्ली: इस साल 2022 का पहला चक्रवात (cyclone) असानी (cyclone Asani) दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी (Bay of Bengal) के ऊपर बना हुआ है और शुक्रवार से अंडमान और निकोबार (Andaman and Nicobar) द्वीप समूह में भारी बारिश होने की उम्मीद है, हालांकि, पूर्वी तटीय इलाकों में बारिश नहीं होगी. वहीं, MHA ने बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवात असानी के बनने से पहले की तैयारियों की समीक्षा की.Also Read - Photos: उत्तराखंड में भारी बर्फबारी, कहीं हुई बारिश, कई जगह ट्रैफिक जाम

अपने पहले उत्पत्ति-पूर्व मार्ग और तीव्रता पूर्वानुमान में भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने कहा कि मंगलवार को बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पूर्व में बना निम्न दबाव का क्षेत्र 19 मार्च की सुबह तक पूर्व-उत्तर-पूर्व की ओर बढ़ेगा और फिर उत्तर की ओर बढ़ेगा और 20 मार्च तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक पहुंचेगा.

MHA reviews preparedness ahead of cyclone Asani’s formation over Bay of Bengal Read @ANI Story | https://t.co/Ofz8NqWnBJ#CycloneAsani pic.twitter.com/qt5aiEdSZJ — ANI Digital (@ani_digital) March 17, 2022



कम दबाव का क्षेत्र शनिवार तक अच्छी तरह से चिन्हित निम्न दबाव वाले क्षेत्र में, फिर और बढ़कर रविवार तक अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर 55-65 किमी प्रति घंटे से 75 किमी प्रति घंटे की तेज हवाओं के साथ एक दबाव में बदल जाने की संभावना है.

आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि मौसम प्रणाली के सोमवार को चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है. मौसम विभाग ने कहा, इसके बाद, इसके लगभग उत्तर-उत्तर-पूर्व की ओर बढ़ने और 22 मार्च की सुबह के आसपास बांग्लादेश-उत्तर म्यांमा तटों के पास पहुंचने की आशंका है. एक बार जब यह प्रणाली चक्रवात में बदल जाती है, तो इसका नाम असानी रखा जाएगा, यह नाम श्रीलंका द्वारा सुझाया गया है. (इनपुट: भाषा)