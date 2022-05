Cyclone Asani LIVE Updates: बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवाती तूफान ‘असानी’ अभी आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से लगभग 300 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में है और अब धीरे-धीरे इसके कमजोर पड़ने के बाद भीषण चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है. दक्षिण भारत के कई राज्यों में बारिश हो रही है और मौसम खराब हो गया है. इस तूफानी चक्रवात के कारण 105 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई गई है. इसका असर ओडिशा के समुद्री तट, आंध्रप्रदेश के समुद्री तट पर देखा जा रहा है.Also Read - दिल्ली की गर्मी...बुधवार से शुक्रवार तक फिर तपेंगे राजस्थान-महाराष्ट्र सहित कई राज्य, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट

आईएमडी भुवनेश्वर ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान 'आसानी' के कमजोर होकर चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है. इसके प्रभाव में, मलकानगिरी, गजपति, गंजम, पुरी जिलों के लिए अगले 24 घंटों के लिए भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी। मछुआरों को 13 मई तक ओडिशा तट के साथ-साथ समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है.

#WATCH Heavy rain in Visakhapatnam under the influence of cyclone ‘Asani’ over the Bay of Bengal pic.twitter.com/hmeLvElT1B

— ANI (@ANI) May 10, 2022