Cyclone Biparjoy कमजोर पड़ा! 7500 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया; NDRF की टीमें तैनात

Cyclone Biparjoy Update: चक्रवात बिपारजॉय को देखते हुए मुंबई में समुद्र में ऊंची-ऊंची लहरें देखी जा रही हैं. चक्रवात के दौरान गुजरात में 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अंदेशा है.

Cyclone Biparjoy Update: चक्रवात बिपारजॉय को देखते हुए मुंबई में समुद्र में ऊंची-ऊंची लहरें देखी जा रही हैं. आईएमडी के अनुसार, चक्रवाती तूफान कमजोर हो गया और रात 11.30 बजे पोरबंदर के लगभग 310km दक्षिण-पश्चिम, देवभूमि द्वारका के 320km दक्षिण-पश्चिम, जखाऊ पोर्ट के 380km दक्षिण-दक्षिण-पश्चिम पर केंद्रित था. 15 जून की शाम तक जखाऊ पोर्ट (गुजरात) को यह पार कर सकता है. संभावित खतरे से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन कक्ष को सक्रिय कर दिया गया है और फील्ड स्टाफ को अलर्ट मोड पर रखा गया है. भावनगर, राजकोट, अहमदाबाद और गांधीधाम में आपातकालीन नियंत्रण कक्ष खोले गए हैं. अतिरिक्त हेल्पलाइन नंबर भी सक्रिय किए गए हैं.

अधिकारियों के अनुसार, चक्रवात बिपारजॉय के मद्देनजर राज्य सरकार, केंद्र सरकार अलर्ट पर है.हमारे पास एनडीआरएफ की 12 टीमें हैं और उन्हें कच्छ, पोरबंदर, जूनागढ़, जामनगर, देवभूमि द्वारका, गिर सोमनाथ, मोरबी और राजकोट जिलों में तैनात किया गया है.केंद्र से 3 टीमें हमारे पास आ चुकी हैं और उन्हें राजकोट, गांधीधाम, कच्छ में रिजर्व में रखा गया है.

ESCS (extremely severe cyclonic storm) #Biparjoy weakened into VSCS (very severe cyclonic storm) & lay at 23.30 IST, about 310km SW of Porbandar, 320km SW of Devbhumi Dwarka, 380km SSW of Jakhau Port. To cross near Jakhau Port (Gujarat) by the evening of 15th June as VSCS: IMD pic.twitter.com/OK9rcdiibU — ANI (@ANI) June 12, 2023

चक्रवाती तूफान ‘बिपारजॉय’ के गुजरात में 15 जून को पहुंचने की आशंका के बीच राज्य में एक विस्तृत निकासी योजना बनाई गई है और प्रशासन ने 7,500 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है.भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने सोमवार को कहा कि चक्रवात के दौरान गुजरात में 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अंदेशा है.

VSCS (very severe cyclonic storm) #Biparjoy lay centred at 02:30 IST over the Northeast and adjoining east central Arabian Sea about 290 km southwest of Porbandar & 360 km south-southwest of Jakhau Port. To cross Saurashtra & Kutch near Jakhau Port by evening of 15th June: IMD pic.twitter.com/2xko79IXRP — ANI (@ANI) June 13, 2023

गुजरात के राहत आयुक्त आलोक पांडे ने अहमदाबाद में संवाददाताओं से कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रही है कि इस चक्रवात से कोई जनहानि न हो.उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) और राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) की दर्जनों टीमों को चक्रवात से प्रभावित होने वाले जिलों में तैनात किया गया है और लोगों के आवास, भोजन और दवाओं की व्यवस्था की गई है.इसके अलावा, सेना, नौसेना और भारतीय तट रक्षक को द्वारका के पास तट से दूर तेल खनन जहाज ‘की सिंगापुर’ से 50 कर्मियों को निकालने के लिए तटरक्षक बल (आईसीजी) के साथ तैयार अवस्था में रखा गया है.

#WATCH | High tidal waves witnessed in Mumbai due to the impact of #CycloneBiparjoy in Arabian Sea (Visuals from Worli Sea Face) pic.twitter.com/rgPcZjhFnv — ANI (@ANI) June 13, 2023



आईएमडी ने कहा कि बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान बिपारजॉय के बृहस्पतिवार को गुजरात के कच्छ जिले में जखाऊ पत्तन के पास तट पर पहुंचने का अनुमान है.अधिकारियों ने बताया कि कच्छ, पोरबंदर, देवभूमि द्वारका, जामनगर, जूनागढ़ और मोरबी के तटीय जिलों में समुद्र तट के पास रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है.इसके साथ ही मछुआरों को मछली पकड़ने के लिए समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है और बंदरगाहों पर चेतावनी के संकेत लगा दिए गए हैं.आईएमडी अहमदाबाद केंद्र की निदेशक मनोरमा मोहंती ने कहा, ‘‘चक्रवात के जखाऊ बंदरगाह के पास टकराने का अनुमान है.यह 15 जून को दोपहर के आसपास गुजरात के तट पर पहुंचेगा.इससे पहले 135-145 किमी प्रति घंटा से लेकर 150 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और बहुत भारी बारिश होगी. उन्होंने कहा कि सौराष्ट्र-कच्छ सहित अन्य क्षेत्रों में 15-16 जून को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है.

