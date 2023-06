Cyclone Biparjoy: दिल्ली NCR में हल्की बारिश, राजस्थान में भारी बारिश संभव, MP में कल भारी बारिश की संभावना, साउथ UP में ये होगा असर

Cyclone Biparjoy: चक्रवाती तूफान ‘बिपारजॉय’ (Cyclone Biparjoy) इस समय दक्षिणी राजस्थान के मध्य में है. यह आज शाम तक प्रभावी रहेगा. दक्षिण राजस्थान में आज भारी बारिश हो सकती है. अरब सागर से आ रही हवाओं की वजह से दिल्ली एनसीआर (Delhi NCR Weather) में हल्की बारिश हो रही है. मध्य प्रदेश में कल सोमवार को भारी बारिश की संभावना है. यूपी के दक्षिणी हिस्से में 2-3 दिनों में बारिश होगी. दिल्ली के आईएमडी वैज्ञानिक डॉ. नरेश कुमार ने कहा, मानसून (Monsoon) के 2-3 दिनों में पूर्वी भारत में दस्तक देने की संभावना है.

बता दें कि बीते गुरुवार को बिपारजॉय के अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में जखौ बंदरगाह के पास टकराने के कारण कच्छ जिले में लगातार दो दिन तक बेहद भारी बारिश होने के बाद कल शनिवार को वहां वर्षा के स्तर में कमी दर्ज की गई.

आईएमडी ने रविवार को उत्तरी गुजरात और दक्षिण-पश्चिम तथा उत्तर-पूर्व राजस्थान के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान लगाया है. वहीं,दक्षिण-पूर्व और उत्तर-पूर्व राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा का पूर्वानुमान है.