Cyclone Biparjoy: चक्रवाती तूफान के 15 जून को गुजरात के कच्छ पहुंचने की संभावना, मुंबई में ऊंची लहरें उठ रहीं

Cyclone Biparjoy, Cyclone, नई दिल्ली: साइक्लोन बिपरजॉय (Cyclone Biparjoy) आज रविवार सुबह अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान (extremely Severe Cyclonic Storm) में बदल गया और इसके 15 जून को गुजरात के कच्छ जिले और पाकिस्तान के कराची के बीच पहुंचने की संभावना है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने यह जानकारी दी. मौसम विभाग कार्यालय ने सौराष्ट्र और कच्छ तटों के लिए चक्रवात के संबंध में एक अलर्ट जारी किया है. वहीं, मुंबई में अरब सागर में आज ऊंची- ऊंची लहरें उठती हुई दिख रहे हैं.

आईएमडी ने एक बुलेटिन में कहा, पूर्व-मध्य अरब सागर के ऊपर बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय पिछले छह घंटों के दौरान नौ किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ उत्तर-उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ा और एक अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया.

बुलेटिन में कहा, यह चक्रवाती तूफान सुबह साढ़े पांच बजे मुंबई से लगभग 580 किलोमीटर पश्चिम-दक्षिण पश्चिम, पोरबंदर से 480 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिण पश्चिम, द्वारका से 530 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिण पश्चिम, नलिया से 610 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिण पश्चिम और कराची (पाकिस्तान) से 780 किलोमीटर दक्षिण में उसी स्थान पर केंद्रित रहा.