चक्रवात जवाद LIVE Update: बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवात जवाद शनिवार को कमजोर पड़ता नजर आया और रविवार की दोपहर बाद यह ओडिशा के समुद्री तट पहुंचेगा. मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि चक्रवाती तूफान जवाद का डीप डिप्रेशन अवशेष विजाग से लगभग 230 किमी पूर्व-उत्तर पूर्व, गोपालपुर से 130 किमी दक्षिण-दक्षिण पश्चिम, पुरी से 180 किमी दक्षिण-दक्षिण पश्चिम और पारादीप से 270 किमी दक्षिण-दक्षिण पश्चिम में स्थित है और अब इसके कमजोर होकर डिप्रेशन में बदलने और दोपहर के आसपास पुरी तट तक पहुंचने की संभावना है.

चक्रवात जवाद के ओडिशा के समुद्री तट पर पहुंचने की संभावना के बीच अभी से तीन घंटों के दौरान गंजम, पुरी, खोरदा, जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा, कटक जिलों के कुछ हिस्सों में एक या दो तीव्र / भारी बारिश के साथ मध्यम बारिश / गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है.

जवाद को लेकर तबाही की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन इसके कमजोर पड़ने की वजह से बीते एक साल में दो चक्रवातों गुलाब और यास की तबाही झेल चुके पूर्वी राज्य ओडिशा व आंध्र प्रदेश के लिए यह बड़ी राहत की बात है. मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को पुरी में जमीन से टकराने के पहले चक्रवात और भी कमजोर होते हुए गहरे दबाव में पहुंचेगा जिससे अधिक तबाही के आसार नहीं हैं.

#WATCH Odisha’s Puri witnesses moderate rainfall as cyclonic storm Jawad is likely to reach around noon today; ‘Jawad’ is likely to weaken further into a Depression, as per IMD pic.twitter.com/Qn0wDO0WAq

