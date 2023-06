अरब सागर में लो प्रेशर एरिया, चक्रवाती तूफान की संभावना, IMD का गुजरात के बंदरगाहों और मछुआरों के लिए अलर्ट, मुंबई में भी सतर्कता

अहमदाबाद: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मंगलवार को कहा कि अरब सागर (Arabian Sea) में बने दबाव क्षेत्र (Low pressure area) के अगले 24 घंटों में चक्रवाती तूफान (cyclonic storm) में तब्दील होने की संभावना के चलते गुजरात के सभी बंदरगाहों को चेतावनी संकेत सक्रिय करने को कहा गया है. IMD ने खराब मौसम के कारण मछुआरों से गहरे समुद्र में न जाने को कहा है.

इस चक्रवात के गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना है. अगले 24 घंटों में पूर्वी-मध्य अरब सागर और इससे सटे दक्षिण-पूर्वी अरब सागर के ऊपर इसके लगभग उत्तर की ओर बढ़ने और चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना है. विभाग ने अभी यह पूर्वानुमान व्यक्त नहीं किया है कि चक्रवाती तूफान गुजरात तट से टकराएगा.

Depression over SE Arabian Sea intensified into Deep Depression at 1130 IST near latitude 11.9°N and longitude 66.0°E, about 930 km WSW of Goa, 1060 km SW of Mumbai. To move nearly northwards and intensify into a CS during next 6 hours. @WMO @moesgoi @ndmaindia @DDNewslive pic.twitter.com/DX9OHXVTfT — India Meteorological Department (@Indiametdept) June 6, 2023

आईएमडी ने एक बयान में कहा, दबाव दक्षिण-पूर्वी अरब सागर के ऊपर बना है, जो भारतीय समयानुसार आज सुबह साढ़े पांच बजे गोवा से लगभग 920 किलोमीटर पश्चिम-दक्षिण पश्चिम, मुंबई से 1120 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिण पश्चिम, पोरबंदर से 1160 किलोमीटर दक्षिण और कराची से 1520 किमी दक्षिण में केंद्रित था. इसने कहा कि अगले 24 घंटों में पूर्वी-मध्य अरब सागर और इससे सटे दक्षिण-पूर्वी अरब सागर के ऊपर इसके लगभग उत्तर की ओर बढ़ने और चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा, दक्षिण-पूर्व अरब सागर के ऊपर एक एक लो प्रेशर एरिया बना है, उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और चक्रवाती तूफान बिपार्जॉय में तीव्र होने की संभावना है. इसके कारण मुंबई में आज पार्क जेट्टी में मछली पकड़ने वाली नौकाएँ खड़ी कर दी गईं हैं.

मौसम एजेंसी IMD ने बताया कि उत्तर और दक्षिण गुजरात तटों के सभी बंदरगाहों पर “डिस्टैंट कॉशनरी-1 (डीसी-1)” सिग्नल सक्रिय किया जाए. आईएमडी पोर्टल के अनुसार, डीसी-1 को किसी बंदरगाह पर तब सक्रिय किया जाता है, जब समुद्र में (मौसम) प्रणाली दबाव या गहरे दबाव के क्षेत्र की स्थिति में होती है और जब बंदरगाह पर स्थानीय मौसम के तुरंत प्रभावित होने की संभावना नहीं होती, लेकिन बंदरगाह से रवाना होने वाले जहाज अपनी यात्रा के दौरान खतरे में पड़ सकते हैं.