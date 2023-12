Cyclone Michaung Update: चक्रवाती तूफान ‘मिचौंग’ के प्रभाव के कारण कई जगहों पर भारी बारिश हुई है. चेन्नई का अधिकांश हिस्सा जलमग्न हो गया. यहां पानी में बहने से पांच लोगों की मौत हो गई. यह तूफान फिलहाल बंगाल की खाड़ी के ऊपर है और इसके आंध्र प्रदेश तट की ओर बढ़ने की संभावना है. चेन्नई के एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है. चक्रवात नेल्लोर और मछलीपट्टनम के बीच टकरा सकता है.

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, चक्रवात के कल दोपहर नेल्लोर और मछलीपट्टनम के बीच टकराने की उम्मीद है. गंभीर चक्रवाती तूफान पश्चिम मध्य और उससे सटे दक्षिण आंध्र प्रदेश के दक्षिण-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और निकटवर्ती उत्तरी तमिलनाडु के तटों की ओर बढ़ गया. इस दौरान उसकी स्पीड 12 किमी प्रति घंटा रही.

न्यूज एजेंसी एएनआई (ANI) की रिपोर्ट के अनुसार, बंगाल की दक्षिण खाड़ी के ऊपर गहरा दबाव, जो चक्रवाती तूफान मिचौंग में तब्दील हो गया है, इसकी विनाशकारी प्रकृति और संभावित प्रभाव के कारण निगरानी की जा रही है. पुलिस ने कहा कि चक्रवात ने तमिलनाडु के चेन्नई में अलग-अलग घटनाओं में पांच लोगों की जान ले ली है.

भारतीय रेलवे (Indian Railway) ने चक्रवाती तूफान ‘मिचौंग’ से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में सुचारू और सुरक्षित रेलवे परिचालन सुनिश्चित करने और प्रबंधित करने के लिए अपनी पूरी मशीनरी को बड़े पैमाने पर तैयार किया है. रेलवे ने, चक्रवात से संबंधित आपदा प्रबंधन के लिए अपनी तैयारियों के हिस्से के रूप में, मंडल/मुख्यालय स्तर पर ऑपरेशन, कमर्शियल, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल आदि शाखाओं के अधिकारियों के साथ बातचीत की है.

चेन्नई के पॉश पोएस गार्डन इलाके में एक सड़क धंस गई, क्योंकि चक्रवात मिचौंग अपने साथ तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश लेकर आया, जिससे शहर में भारी बारिश हुई. वीडियो में सड़क के बीच में एक खाली जगह और उसमें एक बिजली का खंभा गिरता हुआ दिखाई दे रहा है.

Hang tight for another day everyone🙏

Even if the rain stops, recovery is going to take a while. #ChennaiRains2023 #Michaung pic.twitter.com/QsnkuxuXx3

— Ashwin 🇮🇳 (@ashwinravi99) December 4, 2023