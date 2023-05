Cyclone Mocha: चक्रवाती तूफान 11 और 12 मई को अति प्रचंड होगा, अंडमान निकोबार में भारी बारिश का अनुमान

Cyclone Mocha, पोर्ट ब्लेयर/भुवनेश्वर: साउथ वेस्ट बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवाती सर्कुलेशन ( Cyclonic Circulation) बुधवार को वेस्ट-नार्थ वेस्ट दिशा में बढ़ गया और गहरे दबाव के क्षेत्र में बदल गया. यह स्थान अंडमान निकोबार द्वीपसमूह के पोर्ट ब्लेयर से वेस्ट -साउथ वेस्ट में करीब 540 किलोमीटर दूर है. 11 मई को यह प्रचंड चक्रवाती तूफान (cyclonic storm) में और 12 मई को दक्षिण पूर्व और उससे लगे सेन्ट्रल बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों में अति प्रचंड चक्रवाती तूफान (very severe cyclonic storm )का रूप ले लेगा. चक्रवाती तूफान मोका के कारण अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में 12 मई तक भारी बारिश हो सकती है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने एक बुलेटिन में यह जानकारी दी है. चक्रवाती तूफान पर करीब से नजर रख रहे आईएमडी ने कहा कि गहरे दबाव का क्षेत्र बांग्लादेश के कॉक्स बाजार से दक्षिण-दक्षिण पश्चिम की ओर 1,460 किलोमीटर दूरी पर और म्यांमा के सित्तवे से SOUTH-SOUTH WEST में 1,350 किलोमीटर की दूरी पर बना है.

क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र, कोलकाता में निदेशक (मौसम), जी.के. दास ने एक बयान में कहा, गहरे दबाव का क्षेत्र कुछ समय के लिए उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ सकता है और फिर उत्तर-उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए शाम में इसी क्षेत्र में धीरे-धीरे चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है.